Exclusief voor abonnees Deze zoete alternatieven zijn (ietsje) beter dan suiker Nynke van Spiegel

21 mei 2019

11u11

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Suiker is lekker, maar niet erg gezond. Wat zijn de mogelijkheden als we graag op iets zoets kauwen zonder veel geraffineerde suiker te gebruiken?

Waarom loopt het water ons in de mond bij het zien van citroen-meringuetaartjes of bolletjes chocolade-ijs? Omdat we (bijna) allemaal suikerliefhebbers zijn. Dat heeft zijn oorsprong in de tijd dat we ons voedsel rechtstreeks uit de natuur aten. Een bittere smaak duidde vaak op iets giftigs, terwijl zoete vruchtjes eetbaar en voedzaam waren.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis