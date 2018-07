Deze zaken horen niet in je slaapkamer thuis als je goed wil slapen Margo Verhasselt

18 juli 2018

17u05

Bron: Apartmenttherapy 0 Fit & Gezond Met het warme weer kan het moeilijker zijn om in slaap te vallen. Een hele avond liggen woelen en dan maar uren naar je gsm of televisie in je kamer turen? We moeten je niet vertellen dat dat geen goed idee is. Hoe maak je van je slaapkamer een oase van rust? We helpen je op weg.

Er zijn effectief bepaalde zaken die je zo ver mogelijk van je bed moet weghouden om een goede nachtrust te bevorderen.

Dit zijn 7 dingen die geen plaats verdienen in je slaapkamer:

Essentiële olie

De sfeer van een wellness mee naar huis nemen? Dat doe je uiteraard met essentiële olie. Alleen moet je wel even opletten welke olie je gebruikt in de slaapkamer. Amanda Lattin, aromatherapeut legt uit aan lifestylewebsite Appartmenttherapy: "Sommige geuren kunnen ervoor zorgen dat je je meer gaat focussen en concentreren. Deze verspreiden in de slaapkamer zou ik dan ook niet meteen aanraden." Jasmijn, citroen, rozemarijn en pepermunt zijn geuren die volgens haar dan ook niet thuishoren in de slaapkamer.

Voor je een essentiële olie in je huis verspreidt, is het belangrijk dat je nagaat wat deze olie doet. "Bij veel oliën komt ook een helende kracht kijken. Bekijk even welke jou het beste kan helpen en kies niet alleen voor de lekkerste geur."

Sporthorloges

Stappentellers, sporthorloges, etc. Stuk voor stuk zorgen ze ervoor dat we meer in beweging blijven en misschien af en toe zelfs wat vroeger in bed kruipen. Allemaal positief? Toch niet. Een sporthorloge op je nachtkastje of aan je pols kan ook voor slaapproblemen zorgen. Het kan maken dat jij te hard gaat focussen op het aantal stappen dat je die dag gezet hebt of het aantal uren slaap dat je zou moeten krijgen. Stof om over te piekeren.

Doe je horloge 's nachts uit en leg het weg. Voel je je in de ochtend fris en monter? Dan heb je geen machine nodig die je zegt dat je genoeg geslapen hebt.

Een oud kussen

Kussens zijn super belangrijk voor een goede nachtrust. Ooit al wakker geworden met een stijve nek in een hotel? Zoja, dan is er waarschijnlijk maar één schuldige. Tegenwoordig kan je speciale kussens kopen die aangepast zijn aan je manier van slapen. Slaap jij altijd op je zij, rug of buik, daar bestaan kussens voor. Maar ook mensen met slaapapneu en allergieën kunnen geholpen worden met een aangepast kussen.

Vraag raad aan een professional en investeer in een goed kussen. Je zal er geen spijt van krijgen.

Klokken

Klokken en wekkers horen niet thuis op je nachtkastje. Of ze nu digitaal zijn of niet. Geven ze licht? Dumpen die handel. Het licht dat deze wekkers geven, zorgt er vaak voor dat je minder vast slaapt. Een gewone wekker zonder licht is minder erg maar kan toch voor slaapproblemen zorgen. Mensen met stress beginnen vaak het aantal uren te tellen dat ze nog kunnen slapen, met als resultaat dat ze een hele nacht liggen woelen.

Je hebt uiteraard een wekker nodig. Ons advies: hou die van het nachtkastje. Zo wordt je nachtrust niet onderbroken door licht. Daarnaast moet je effectief opstaan om de wekker af te drukken en dan ben je meteen klaarwakker. Win-win!

Eten

Niet eten in bed. Echt. Het is vies, vuil én vettig. Een late snack kan al eens gebeuren. Maar vieze geurtjes, kruimels en plekken zijn geen goede combinatie met een goede nachtrust.

Rommel

Oké, het is erg moeilijk om geen rommel te hebben in je slaapkamer. Iedereen heeft ergens wel een stoel waar kleren op hangen, enkele oude tijdschriften en wat spullen die je snel uit je handtas haalde. Maar het is het waard. Kamers die net en ordelijk zijn, stralen kalmte uit.

Alles wat je teveel doet nadenken

Hou over het algemeen afleiding uit je slaapkamer. Alles wat je kan doen piekeren of je gedachten kan doen afdwalen van slaap, moet weg. Leg bijvoorbeeld nooit sportmateriaal, rekeningen of spullen die je aan je werk doen denken in je slaapkamer. Deze zullen je alleen stress bezorgen.

Uiteraard heeft niet iedereen genoeg plaats om een aparte fitness en bureau in zijn woonplaats te hebben. Je kan dit probleem nog altijd oplossen door het niet in het zicht te bewaren. Of door regels te stellen van wanneer het tijd is om te relaxen en wanneer het tijd is om te werken of sporten.