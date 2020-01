Deze weekendgewoonte kan risico op obesitas verhogen LDC

25 januari 2020

09u19 0 Fit & Gezond Uitslapen, uitgebreid brunchen en laat in bed kruipen: een weekend verloopt meestal volgens een ander ritme dan de rest van de week. En dat kan volgens wetenschappers van de Universiteit van Barcelona een negatief effect hebben. Ze waarschuwen dat het gelinkt wordt met een hoger BMI en groter risico op obesitas.

Op een doordeweekse dag eten we ‘s ochtends een snelle maaltijd, lunchen we op de werkvloer en bereiden we ‘s avonds nog een gezonde lekkernij. Maar in het weekend? Dan mag het wat extravaganter: een late brunch met de vriendinnen, een etentje op restaurant of ‘s nachts tijdens het uitgaan nog een smakelijke pita. Pure verwennerij ‘want we hebben het verdiend’, is de gedachtegang. Dat klopt uiteraard, maar wetenschappers van de Universiteit van Barcelona waarschuwen dat je niet mag overdrijven.

In het vaktijdschrift Nutrients geven ze dit fenomeen een naam: de maaltijd-jetlag. Daarmee doelen ze op het feit dat we in het weekend later eten dan in de week. Om na te gaan of dit een effect heeft op onze gezondheid, ondervroegen de onderzoekers zo’n 1.000 Spanjaarden over hun eetgewoontes. Alle proefpersonen moesten vertellen wanneer ze gewoonlijk ontbeten, lunchten en dineerden doorheen de week en het weekend. Wanneer er tussen de week en het weekend meer dan 3,5 uur verschil zat, was er sprake van een maaltijd-jetlag.

Wie regelmatig last had van zo’n ‘jetlag’, liep een groter risico op obesitas en had een hoger BMI, met een gemiddelde van 1.34 kg per m2. Volgens de onderzoekers is een verstoord bioritme de boosdoener. “Onze biologische klok werkt als een machine, die dezelfde fysiologische en metabolische reacties in gang zet op hetzelfde moment van de dag, en dat elke dag van de week”, stelt hoofdonderzoeker Trintat Cambras. “Op hetzelfde moment eten en in bed kruipen om te slapen helpt om het lichaam op orde te houden. Mensen met wisselende schema’s hebben dus ook een groter risico op obesitas.”

De wetenschappers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om dit verband volledig uit te pluizen. Weekends zijn uiteraard het uitgelezen moment om even uit te blazen en te relaxen, maar indien mogelijk raden ze aan om een vaste weekplanning te bewaren.