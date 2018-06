Deze voeding geeft je een instant energieboost Nele Annemans

Kom jij 's morgens - net zoals je oude dieselmotor - moeilijk op gang? Of gaat je namiddag steevast gepaard met een dipje? Hoe verleidelijk het dan ook is om naar die suikerrijke snack te grijpen, moet je weten dat er tal van gezondere voedingsmiddelen bestaan die je er ook weer snel weer bovenop helpen. Wij sommen de belangrijkste graag voor je op.

Yoghurt

Yoghurt is een fantastische bron van proteïnen en voorziet je hersenen van energie. Voeg het bij iets anders van deze lijst voor een superenergiebooster. Bovendien kan je yoghurt op elk moment van de dag eten: als ontbijt, snack, bij je middagmaal of als dessert.

Fruit

Het zal geen verrassing voor je zijn dat fruit een plekje inneemt in deze lijst. Appels bevatten bijvoorbeeld veel vitamines en mineralen die snel energie laten vrijkomen. Sinaasappels bevatten dan weer heel veel vitamine C. Bij de opname van vitamine C ben je tot twee uur daarna minder moe. Eén van de goedkoopste dingen die je kan eten voor een opkikker is een banaan. Bananen bevatten glucose wat je van een goede energieboost voorziet. Voor een dipje na de lunch, kan je wat knabbelen op bosbessen. Ze bevatten weinig suiker, maar wel veel vezels, een krachtige combinatie om je lichaam te doen ronken van energie.

Noten en zaden

De meeste noten zoals amandelen, hazelnoten en cashewnoten, zitten boordevol voedingsstoffen, vezels en gezonde vetten, en zijn een uitstekende bron van proteïnes die je helpen om energiek te blijven. Bovendien zijn ze makkelijk om mee te nemen. Beperk je wel tot een handjevol, want noten bevatten ook veel calorieën. Pompoenzaden zijn een goede bron van proteïnes, gezonde vetten en vezels en zullen je een langer voldaan en energiek gevoel geven. Ze bevatten mangaan, magnesium, fosfor en zink die allemaal bijdragen tot bijkomende ondersteuning. Voeg ze toe aan je salade of eet ze gewoon zuiver en ze zullen je in geen tijd opmonteren.

Studentenhaver

Studentenhaver is een combinatie van noten, zaden en gedroogd voedsel dat perfect voor je is wanneer de vermoeidheid toeslaat. Het vet in de noten is een goede bron voor langdurige energie, terwijl de hoge vezelwaarden erin het vrijlaten van glucose vertraagt.

Peulvruchten

Quinoa zit boordevol proteïnes en is rijk aan aminozuren, foliumzuur, magnesium, fosfor en mangaan en dus het perfecte voedsel om je lang van energie te voorzien. Een andere peulvrucht zijn linzen. Linzen bevatten veel vezels en helpen om je bloedsuiker te stabiliseren, wat je gedurende de hele dag energiek laat voelen.

Vis

Tonijn bevat proteïnes en vitamine B die goede bronnen zijn van energie. Wilde zalm is een goede spierversterker en een rijke bron van omega 3-vetzuren en proteïnes, die je helpen om veel energie te blijven behouden.

Mager rundvlees

Rundvlees is rijk aan proteïnes en aminozuren en helpt je energieniveau te behouden en je langer vol te laten voelen. Serveer het met groenten en je hebt een mooi gebalanceerd diner.

Water

Gedehydrateerd zijn is een vaak voorkomende oorzaak van een gebrek aan energie of hongergevoelens. De volgende keer dat je je wat loom voelt, drink dan eens een glas water en ga na of het je een snelle energieboost geeft. Je kan ook citroen toevoegen aan je water. Citroen maakt van je water een natuurlijke energiedrank, volgepakt met elektrolyten die cruciaal zijn voor cellen die energie produceren.

Bonen

Bonen laten je voldaan en tevreden voelen en voorkomen dat je je tegen de middag lethargisch voelt. De proteïnes in bonen reguleren de bloedsuiker en houden ze op een goed niveau. Bonen zijn complexe koolhydraten en voorzien daarom je brein en lichaam van energie.

Eieren

Perfect voor bij het ontbijt. Ze bevatten proteïnes van een hoge kwaliteit en enkelvoudige onverzadigde en meervoudige onverzadigde vetzuren die gezond zijn voor je hart en die je helpen meer energiek te voelen.

Zwarte chocolade

Het is officieel. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat chocolade met minstens zestig procent cacao de alertheid en aandacht versterkt. Zwarte chocolade bevat de natuurlijke stimulans theobromine, gelijkaardig aan cafeïne, wat je energie en je humeur boost. Aan een klein stukje heb je genoeg om te blijven gaan. Maar onthou, altijd met mate.

Reguleer je energie

Naast een gezond en gebalanceerd dieet dat voedsel uit alle voedselgroepen bevat (fruit en groenten, koolhydraten en zetmeel, zuivel en bonen en peulvruchten etc.) is het belangrijk om op regelmatige intervallen te eten. Eet drie of vier kleine maaltijden per dag en beperk snacks tussen maaltijden.