Deze vijf toestellen mogen zeker niet ontbreken in je privéfitness Joni Horemans

30 juni 2020

13u00

Bron: HLN Shop 4 HLN Shop Heb jij de smaak van thuis trainen ook helemaal te pakken post corona? Waarom geen level hoger gaan en in een fitnesstoestel investeren? Voor je het weet ben je de trotse eigenaar van een home gym waar je dagelijks naar hartenlust aan je conditie en kracht kan werken.

Eeuwige favoriet

Het basistoestel waar elke fitnessliefhebber niet omheen kan, is natuurlijk de hometrainer. Bedank vriendelijk voor dat retro erfstuk uit de jaren ’80, en gun jezelf een nagelnieuw model. De jongste generatie hometrainers (zoals de SportTronic ST-X6) biedt heel wat voordelen. Je mag prat gaan op topkwaliteit met acht weerstandniveaus, een comfortabel zadel en twee weerstandsbanden met handgrepen. Daarbij geniet je van alle moderne functies. Zo houdt een computer je snelheid, tijd, afstand, calorieverbruik en hartslag bij en is er een houder voorzien voor je tablet of telefoon. Zwoegen doe je op het toestel en niet bij het monteren ervan. Het model zet je in een wip in elkaar en kan je bovendien eenvoudig weer opvouwen en opbergen.

Tip: Bekijk hier het volledige sportaanbod in de HLN Shop.

Niet voor watjes

Ook een roeitrainer is goede vriend om je spieren te verstevigen en je te helpen afvallen. Zo’n machine bootst de roeibeweging op het water na en traint zo je hele lichaam. Zowel je armen, schouders en benen als rug- en buikspieren krijgen een flinke work-out. Net als met een hometrainer is de belasting van je gewrichten laag, waardoor je weinig risico loopt op blessures. Let wel op: een roeitrainer is niet voor watjes. Omdat je alle spiergroepen gebruikt, is de training erg intensief. Heb je nog niet zo veel kracht? Dan ga je toch beter eerst eens testen in de showroom of je lokale fitness of je zo’n training op termijn wel volhoudt.

Trainen in je pyjama

Een andere klassieker is de loopband. Joggen in het park vergt soms al wat voorbereiding, en niet iedereen woont in de buurt van een groene plek. Dan is een loopband in huis nog handig om je basisconditie te verbeteren. Wanneer en hoe je maar wilt spring je erop. Verveelt het turen naar je hartslag en calorieverbruik op de LCD display na een tijdje, dan kan je terloops natuurlijk ook een film kijken.

Tip voor beginners: heb je momenteel echt 0 conditie door al dat sofahangen en chips vreten van de afgelopen maanden? Traag beginnen kan ook. Reserveer minstens drie keer per week - liefst meer - een half uur tot een uur tijd om zéér goed door te stappen (muziek of een luisterboek helpen tegen de verveling). Drijf gaandeweg je stappen en snelheid op, en je zal merken dat je conditie ook op die manier vorderingen maakt.

Wandelen of trappen klimmen

De crosstrainer vormt een fijn alternatief waar iedereen, van beginner tot pro, baat bij heeft. Met deze machine kan je zowel lopen of wandelen als trappen klimmen en oefen je je hele lichaam. Door het speciale ontwerp reduceer je de kans op blessures gevoelig. Om die reden is de crosstrainer populair bij mensen die met bepaalde lichamelijke klachten kampen (rug- of knieproblemen bijvoorbeeld), of lopers die hun gewrichten even adempauze willen gunnen.

Nooit meer rugpijn

En dan is er de trilplaat. Verwacht niet dat je daar gewoon op kan gaan staan en dat de kilo’s vervolgens op miraculeuze wijze van je afvliegen. Je moet wel degelijk ook trainen, maar dat is ook low impact. De vibratie helpt vooral bij snellere vetverbranding en verbetert je circulatie. Omdat het ook goed is voor rug-, spier- en gewrichtspijn, raden kinesisten het vaak aan aan osteoporose- of artritislijders of aan sporters met al wat meer jaren op de teller.

Bekijk ook zeker onze Fit4Summer-challenge. Bij het voltooien van deze uitdaging kunnen mogelijk deze producten jou helpen.

Lees ook:

Zonnesteek of zonneslag? Professor legt uit wat het verschil is

Van virtueel trainen tot yoga: deze sporttrends blijven populair

Zeg niet te snel ‘airco’ tegen een aircooler: er zijn wel degelijk verschillen