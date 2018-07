Deze verrassende truc helpt tegen een jetlag Liesbeth De Corte

16 juli 2018

13u05

Bron: Elite Daily 1 Fit & Gezond Het is de gruwel van vele reizigers: een knoert van een jetlag. Overdag kan je amper je ogen openhouden en 's nachts kan je onmogelijk de slaap vatten. Soms word je er zelfs chagrijnig en ziek van. Gelukkig bestaat er een methode om er sneller vanaf te komen.

Voor je weet hoe je die vervelende jetlag kunt bestrijden, moet je het fenomeen eerst begrijpen. Wist je dat het niet alleen te maken heeft met je biologische ritme dat in de war is, maar ook met zuurstof? "Als je een lange vlucht maakt, is er minder zuurstof aanwezig in het vliegtuig", vertelt Dave Coligado, een sportcoach bij Nike. Hierdoor kan je lichaam dus ook minder zuurstof opnemen, waardoor jij je beroerder voelt.

Af en toe de benen strekken tijdens de vlucht zal de circulatie van zuurstof naar de hersenen al verbeteren. Maar ook na de landing zal je deugd hebben van wat beweging. Wie z'n jetlag sneller wil verteren, kan volgens Coligado best 30 à 45 minuten sporten.

Hamsters

Is jouw verlangen naar een bed té groot en sta je nogal sceptisch tegenover het idee om sportschoenen mee te nemen op reis? Dan kan het volgende onderzoek je misschien toch overtuigen. In 1987 hebben wetenschappers van Toronto een experiment met hamsters uitgevoerd. Eerst lieten ze de diertjes gewoon worden aan een patroon: 14 uur licht gevolgd door 10 uur duisternis.

Eens de hamsters gewend waren geraakt aan deze cyclus, begonnen ze zelf te lopen in hun hamsterwiel. Als dat gebeurde, versnelden de wetenschappers de cyclus met acht uur. Sommige diertjes werden door de onderzoekers op hun loopwieltje geplaatst, de andere helft werd met rust gelaten. Wat blijkt nu? De hamsters die onmiddellijk begonnen te bewegen, switchten na anderhalve dag alweer naar hun gewone routine. Bij de andere hamsters duurde het meer dan vijf dagen om zich aan te passen.

Nog niet overtuigd? Dan hebben we nog een laatste pluspunt van het sporten: je wordt blootgesteld aan een flinke portie zonlicht. Daglicht zal je lichaam immers helpen om zich aan te passen aan de nieuwe tijdzone. Kruip dus niet in de dichtstbijzijnde fitness, maar haal een frisse neus door te joggen of rol je yogamat buiten uit.