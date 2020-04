Deze twee stoffen gebruik je volgens nieuwe studie het best om een mondmasker te maken Liesbeth De Corte

12u06 7 Fit & Gezond Mondmaskers worden het nieuwe normaal. Straks zijn ze op scholen en op het openbaar vervoer verplicht, op andere drukke plaatsen sterk aanbevolen. Allemaal goed en wel, maar wat als je er nog geen hebt? Zelf de handen uit de mouwen steken, dan maar? Een nieuwe studie heeft onderzocht welke materialen je het best gebruikt als je een masker maakt.

Vanaf maandag 4 mei moet iedereen op het openbaar vervoer verplicht een mondmasker dragen. Voor alle duidelijkheid: de medische maskers blijven gereserveerd voor de ziekenhuizen en de zorg. Wel beloofde premier Sophie Wilmès dat elke Belg van de overheid minstens één stoffen masker krijgt. Maar dit weekend zei CD&V-vicepremier Koen Geens tijdens het VTM NIEUWS dat het onmogelijk zal zijn om iedereen eentje te bezorgen tegen volgende week.

Katoen en chiffon

Dan zit er maar één ding op: we zullen zelf mondkapjes moeten maken. Een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Nano, ging alvast na welke materialen je dan het best gebruikt.

De wetenschappers van de Universiteit van Chicago vertrokken van het feit dat het coronavirus zich verspreidt via kleine druppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niezen. Voor de studie bootsten ze die kleine druppeltjes na. Vervolgens werden de druppels geblazen op verschillende stoffen: flanel, satijn, zijde, katoen en chiffon. Er werd gekeken hoe groot die druppels waren, nadat ze in contact kwamen met de stof.

Daaruit blijkt dat de combinatie van dik katoen (denk bijvoorbeeld aan beddengoed) en chiffon het best werkt als barrière. Deze combo filterde 80 tot 99 procent van alle deeltjes. Ter vergelijking: het zogeheten medische N95-masker filtert minstens 95 procent van de deeltjes in de lucht.

Hergebruik

Eerder had de GEES, de groep experts die de exitstrategie moet uitwerken, ook al gezegd dat zelfgemaakte, katoenen maskers veilig zijn. Deze kan je trouwens hergebruiken, op voorwaarde dat je ze steeds een halfuur op 60 graden wast of dat ze gekookt worden. “Dat is voldoende om het virus te doden”, vertelde viroloog Steven Van Gucht. “Je kan dat blijven doen zolang de stof van goede kwaliteit blijft.” Idealiter maak je dus paar maskers, zodat er niet elke dag gewassen moet worden.

Weet je niet hoe je zelf een mondmasker moet maken? De GEES verwijst naar de handleiding die je vindt op de website maakjemondmasker.be. Daar staat een patroon om zelf in gang te schieten. Tussen 4 en 20 mei krijgen we elk twee filters, die we in dat masker kunnen steken. Die filters kunnen gewassen en hergebruikt worden. In afwachting kan je ook altijd beroep doen op een stofzuigerzak als filter.

