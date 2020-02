Deze stoffen in groenten en fruit verminderen je risico op Alzheimer VW

03 februari 2020

16u17

Bron: Mind Body Green 0 Fit & Gezond Dat groenten en fruit eten goed is voor onze gezondheid is al lang geen verrassend nieuws meer. Nieuw onderzoek toont nu echter aan dat je houden aan een dieet rijk aan bepaalde voedingsstoffen nauw in verband staat met een verlaagd risico op het ontwikkelen van een neurologische ziekte.

Uit een studie gepubliceerd in het blad ‘Neurology’ blijkt dat diëten die rijk zijn aan het antioxidant flavanol het risico van het krijgen van Alzheimer op latere leeftijd kunnen verminderen.

Deze flavanolen zijn afgeleid van fytochemicaliën (bestanddelen van plantaardige voedingmiddelen, nvdr.) die in planten voorkomen en die ontstekingsremmende en ziektebestrijdende eigenschappen hebben.Recent onderzoekt bewijst dat ze mogelijks ook de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer kunnen vertragen.

Voor het onderzoek werd een testgroep opgesteld van meer dan 920 personen die ongeveer 81 jaar oud waren en geen Alzheimer hadden. De deelnemers vulden een enquête in over hun voeding, en hoe vaak ze bepaalde voedingsmiddelen aten. Daarnaast werd hen ook gevraagd hoe vaak ze fysieke activiteiten ondernamen, lazen of een bordspel speelden.

Op basis van de flavanolen die in hun voedsel aanwezig waren werden de deelnemers in vijf groepen verdeeld. De groep die de kleinste hoeveelheid consumeerde at iets meer dan 5 mg per dag, de groep die de grootste hoeveelheid naar binnen werkte kwam aan gemiddeld 15,3 mg.

Vervolgens werden de deelnemers gedurende zes jaar gevolgd. In die tijd kregen 220 onder hen de ziekte van Alzheimer. Wie het meeste flavanol consumeerde, had daarbij maar liefst 48% minder kans om de ziekte te ontwikkelen. Deze resultaten bleven hetzelfde, ongeacht genetische aanleg of andere levensstijlfactoren. Daaruit blijkt dus dat diëten die rijk zijn aan flavanolen een direct effect kunnen hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.

Welke voedingsmiddelen bevatten flavanol?

Bijna alle fruit, groenten en thee bevatten het heilzame antioxidant. Daarom kan het toevoegen van deze gezonde voeding een vrij makkelijke en goedkope manier zijn om je te helpen beschermen en het risico op het ontwikkelen van Alzheimer te verminderen.

Uit het onderzoek bleek dat er verschillende soorten flavanolen bestaan. Vervolgens werd ook gekeken in welke voedingsmiddelen deze flavanolen het rijkelijkst voorkwamen. Hieronder vind je de categorieën en hun belangrijkste voedingsmiddelen:

Isorhamnetine: peren, olijfolie, wijn en tomatensaus

Kaempferol: boerenkool, bonen, thee, spinazie en broccoli

Myricetine: thee, wijn, boerenkool, sinaasappels en tomaten

Mensen die een dieet volgen met een hoog gehalte aan isorhamnetine en myricetine hadden elk een 38% lager risico op het ontwikkelen van Alzheimer, terwijl het bij de kaempferol-groep 51% minder waarschijnlijk was. Volgens de wetenschappers achter de studie moet er nog meer onderzoek gedaan worden om het verband tussen flavanolen en een verminderd risico op Alzheimer definitief te bewijzen. Toch zijn deze bevindingen hoopgevend. Aangezien de meeste voedingsmiddelen die rijk zijn aan flavenolen deel uitmaken van het mediterrane dieet, is het geen verrassing dat ze verband houden met de gezondheid van de hersenen.