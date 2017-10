Deze sporten zijn het beste voor je lichaam, volgens een Harvard-dokter ND

17u55

Bron: Metro UK 0 thinkstock Fit & Gezond Sporten is gezond, maar wie er net iets te stevig invliegt, loopt het risico op blessures. Al mag dat geen excuus zijn om in je luie zetel te blijven zitten. I-Min Lee, Dokter en professor bij de Harvard Medical School, tipt vijf sporten die gezond zijn voor je lichaam, met een minimaal risico op blessures.

Lopen is toegankelijk, goedkoop en gezond, maar niet weggelegd voor wie zwakke knieën heeft. Bovendien is niet iedereen er spontaan dol op en blijft die mythische runners' high bij velen helaas achterwege. Op zoek naar een alternatief? In zijn paper 'Starting to Exercise' bespreekt Harvard-professor en dokter I-Min Lee vijf sporten waarmee je spieren opbouwt, je botten en hart versterkt én je hersenfuncties verbetert. Bovendien met een minimaal risico op blessures, en dus extra gezond voor je lichaam.

1. Zwemmen

Bij zwemmen gebruik je bijna elke spier in je lichaam, je verhoogt je hartslag en je geest blijft er scherp door. Bovendien belast je spieren en gewrichten minimaal bij deze sport. Een halfuurtje per dag zwemmen zou daarenboven helpen om depressieve gevoelens en stress te verminderen.

2. Tai Chi

Tai Chi is een trage en meditatieve sport, waardoor je kalmeert en je concentratievermogen verbetert. Maar je leert ook je evenwicht te bewaren, waardoor het vooral voor oudere mensen een goede keuze is, aldus Lee. "Balans is een belangrijke component van fitness, en je verliest het nogal snel naarmate je ouder wordt."

3. Krachttraining

Gewichtjes heffen, elastieken gebruiken of je eigen lichaam inschakelen om je spieren te trainen: krachttraining is erg nuttig om controle te krijgen over de spieren in je lichaam. Of je nu weinig gewicht heft en veel herhalingen doet, of voor zware gewichten gaat die je maar een paar keer heft, bij beide opties bouw je extra spiermassa op. We zouden allemaal twee keer per week onze spieren moeten trainen, om onze kans op blessures met 30% te doen afnemen. Dat hoeft niet lang te duren: in een snel rondje van pakweg tien minuten een circuit van oefeningen snel na elkaar uitvoeren - met 20 seconden rust tussen elke oefening - kan al volstaan.

4. Wandelen

Een halfuurtje per dag rustig wandelen, levert voor je lichaam en geest al voordeel op. Een recente studie bij mensen tussen 60 en 88 jaar oud die twaalf weken lang vier keer per week een halfuur wandelden, kwam tot de conclusie dat het geheugen van die proefpersonen verbeterde. Ook symptomen van depressie kunnen verminderen bij een dagelijkse wandeling van een halfuur.

5. Kegeloefeningen

Met kegeloefeningen versterk je de bekkenbodemspieren, die ervoor zorgen dat je blaas niet begint te 'lekken'. Als je wat ouder wordt, worden de spieren daar wat slapper, met ongewenst urineverlies tot gevolg. Daarom raadt Lee aan om die spieren te trainen. Trek de spieren twee à drie seconden aan, en herhaal dat tien keer. Doe dit voor de beste resultaten zo'n vijf keer per dag.