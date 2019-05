Deze plekjes in je auto zijn nog vuiler dan je wc-bril NA

28 mei 2019

15u12

Bron: Well+Good, AD.nl 0 Fit & Gezond Hoewel veel mensen aanzienlijk veel tijd in hun wagen doorbrengen, wordt hij zelden gezien als een hotspot voor bacteriën, gisten en schimmels. Verrassend genoeg krioelen verschillende plekjes in je auto meer van de bacteriën dan een wc-bril.

Voor een studie van verzekeringsmaatschappij Netquote onderzocht een team verschillende oppervlaktes in deelauto’s, huurauto’s en taxi’s en vergeleken ze die met een aantal andere alledaagse voorwerpen. En de onderzoekers kwamen tot een verrassende vaststelling. “Zowel een toiletbril als een koffiereservoir bevat minder bacteriën, gisten en schimmels dan deel- en huurauto’s”, staat er in het onderzoek te lezen. Taxi’s moeten hun auto’s schoon houden, dus dat die minder vies waren kwam niet onverwacht. Wat wel opviel was hoe vuil de veiligheidsgordels waren, die nog meer bacteriën bevatten dan de knopjes om je ramen te open en de deurgrepen.

Maar hoe zit het nu met je eigen auto? Ook daar vermoeden de onderzoekers dat je veiligheidsriemen behoorlijk wat bacteriën bevatten, net zoals je vloermatten en de bekerhouders.

Uit een eerdere studie die dit jaar verscheen bleek dat vooral je autostuur een broeihaard van bacteriën is. Zo zitten er op je stuurwiel gemiddeld 629 bacteriën per vierkante centimeter. Voor je schakelpook en deurgreep zijn de waarden respectievelijk 115 en 256. Ter vergelijking: een scherm van een smartphone huisvest er gemiddeld maar honderd. De knoppen van een publieke lift hebben er 313 en de bril van een publiek toilet 172. Dat je auto zoveel meer bacteriën bevat dan een wc-bril komt doordat een derde van de autobezitters zijn auto maximaal een keer per jaar reinigt. Je weet dus wat je te doen staat!