Deze persoonlijkheidseigenschap kan ervoor zorgen dat je gezonder eet mv

18 maart 2019

09u58

Bron: mindbodygreen 0 Fit & Gezond De kans is groot dat je ooit al hoorde dat je niet moet focussen op het negatieve, maar op het positieve. Wanneer je continue denkt aan wat mis kan lopen, neem je geen risico’s meer en ontloop je automatisch meer positieve opportuniteiten. Een onderzoek toont nu ook aan dat die strategie best toegepast wordt wanneer je wat gezonder wil eten.

Mensen die focussen op het positieve, eten gezonder. Althans, dat toont een nieuw onderzoek toch aan. Een studie die gepubliceerd werd in de Journal Appetite wijst aan dat je attitude en ingesteldheid cruciaal zijn wanneer het op eten aankomt. Voor de studie werden de eetgewoontes van 1.125 volwassenen onder de loep genomen. Wat bleek? Mensen die positiever ingesteld waren, en dus ook op positieve dingen focusten, gingen meer op zoek naar gezonde alternatieven wanneer ze op dieet waren en hielden deze ook meer vol.

De auteurs beschreven het als volgt: “een ‘promotion focus’ hebben, zorgt ervoor dat mensen meer aandacht schenken aan de voedingswaarden.” Mensen die focusten op wat ze wel nog mogen eten, gingen dus een grote interesse tonen in wat gezond was. Uiteraard wil dit niet zeggen dat je vanaf nu als je lacht en positief in het leven staat alleen nog maar salades eet. Maar het onderzoek wijst er wel op dat het goed is om te focussen op wat je wél mag en niet zo zeer op wat niet mag.

Probeer een smoothie te drinken ‘s ochtends, je eten voor te bereiden in het weekend en niet te focussen op wat je niet meer mag eten.