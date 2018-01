Deze oefeningen doen we het vaakst verkeerd tijdens onze workout Annemie Vermeulen

25 januari 2018

09u12 105 Fit & Gezond Trek jij af en toe eens naar de fitness of werk je je thuis in het zweet voor je computerscherm? Goed bezig! Al is er één klein probleempje: er is vaak niemand die je houding controleert, en laat dat nu net erg problematisch zijn. Wie een oefening verkeerd uitvoert, zal namelijk niet alleen minder effect zien, maar loopt ook kans op blessures. Oeps.

Gelukkig schieten wij onze sportende medemens graag te hulp. Tegen deze vijf oefeningen worden het meeste fouten gemaakt, dus zo weet je meteen waar je de volgende keer op moet letten. Good luck!

Squats

Het lijkt de gemakkelijkste oefening uit heel het repertoire, maar mispak je niet want net hier liggen de grootste valkuilen. Een veelvoorkomende fout is dat je te ver naar voren buigt, niet diep genoeg zakt en dat je voeten niet in de juiste positie staan waardoor je niet stabiliteit in het gedrang komt.



Chris Duncan adviseert dat je je rug niet buigt, zodat je niet naar voren leunt. Je moet natuurlijk niet kaarsrecht squatten, maar je moet er ook niet bijstaan als Quasimodo. Voor een betere stabiliteit mag je ook met je knieën over je tenen komen.

Lunges

Niet zo leuk als lunches, maar het moet nu eenmaal. Ook hier geldt het credo dat een goede positie ervoor zorgt dat je geen blessures oploopt. Waar het bij de lunge foutloopt, is de positie van de knie en de rug. De knie draait vaak licht naar binnen, de rug net iets te veel naar buiten.



Wat je rugt betreft, geldt het vorige ook hier: zorg dat die niet te bol staat. Je achterwerk, rug en nek zouden op een rechte lijn moeten zijn zodat je niets overspant. Voor je knie is het belangrijk dat het hele gewricht mooi boven je enkel is, en niet links ervan. Dan draait je knie namelijk naar binnen, wat op lange termijn voor pijn en blessures zorgt.

Plank

Niets zo stoer als een minuutje of twee te planken op het einde van je work-out. Totdat je doorhebt dat je houding volledig fout is. Bij the mother of all exercises kan je op twee manieren de mist ingaan: je rug te ver naar binnen of naar buiten buigen.



Om deze oefening juist uit te voeren, moeten je achterwerk en je schouders op ongeveer dezelfde hoogte zijn. Ook kijk je beter naar beneden om je nek niet te forceren. Chris Duncan geeft als tip dat je op je ademhaling moet concentreren omdat je dan sneller een natuurlijke houding zal aannemen.

Deadlifts

We denken niet meteen dat iemand een deadlifter zal aanspreken op zijn houding, maar toch, je moet er natuurlijk nog goed uitzien tijdens je oefening. De meeste fouten worden gemaakt ter hoogte van je romp, schouders en bij de keuze in gewichten.



Om deze oefening tot een goed einde te brengen, moet je te allen tijde je romp -en dus je buikspieren- opgespannen houden. Je kan het best je schouderbladen naar achteren duwen. Zo neem je automatisch de juiste houding aan. En wat de gewichten betreft is het poepsimpel: als je te zware gewichten gebruikt, is je houding helemaal verkeerd en zal je er ook niet al te professioneel uitzien. Eerlijkheid duurt het langst dus.

Push-ups

Je kent het nog van in de turnles enkele decennia geleden of van in de les Lichamelijke Opvoeding: het goeie oude pompen. Maar wie als een gek tekeer gaat met de push-ups, haalt niet het maximale uit de oefening.



Chris Duncan zegt dat bij pompen niet het aantal keer, maar net de diepte van de buiging het belangrijkste is. Door een correcte, diepe buiging te doen, train je veel beter je spieren dan als een bezetene tig push-ups te doen. Ook moet je erop letten dat je ellebogen naar achter wijzen en dat je je buikspieren aanspant.