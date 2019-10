Deze natuurlijke middeltjes helpen tegen keelpijn Isabelle Cheyns en Tatjana Peeters

06 oktober 2019

12u33

Bron: Goed Gevoel 4 Fit & Gezond Kriebel in de keel, droge hoest, lopende neus? Ja hoor, het viel je misschien al op: heel wat mensen lopen weer rond met een verkoudheid. Vaak gaat dat ook hand in hand met een vervelende pijn in de keel. Hoe krijg je die gemakkelijk weg? Dokter Jutta Borms weet raad.

Dokter Jutta Borms, holistisch huisarts: “Keelpijn komt vaak voor in de winter, als de virussen hoogtij vieren. Vaak is keelpijn het eerste signaal dat je verkouden wordt. Klassieke pijnstillers en ontstekingsremmers kan je beter achterwege laten vanwege de geleidelijke opbouw van afvalstoffen, het maskeren van de ziekte of bijwerkingen zoals last aan de maag. Onthoud dat de meeste keelpijn veroorzaakt wordt door een virussen dus meestal niet door bacteriën als streptokokken.”

“Concreet betekent het dat je alleen antibiotica neemt als je dokter met een keelwisser bevestigt dat het om streptokokken gaat. Antibiotica mag je combineren met de homeopathische middeltjes hieronder. Ik spreek over een ‘wondertriade’-behandeling bij keelpijn, omdat deze drie snel winst geven. Mercurius solubilis 9 CH (werkt ook goed bij aften), Phytolacca 9 CH en Belladonna 9 CH (als er koorts bij komt). Je mag van elk middel vijf granules nemen om het uur. Lokaal kan je een plantenspray gebruiken (ook van Boiron). Die is veilig en efficiënt en mag je tot elk uur gebruiken. Mensen die meerdere keren per jaar keelpijn hebben, moeten dat verder nagaan. Meestal wil het zeggen dat het afweersysteem niet naar behoren werkt. Ontgiften is de boodschap, en dat kan op twee manieren. Enerzijds raad ik hen aan Trias-C te nemen: dat zuivert lever, nieren en lymfevaten van ballast die zich opgestapeld heeft, bijvoorbeeld na het veelvuldig innemen van medicatie.”

“Anderzijds prik ik mensen in of rond de keel met een combinatie van neuraaltherapie en biopunctuur. Dat zijn injecties met natuurlijke biotherapeutica, bijvoorbeeld Tonsilla compositum, Injeel- of Traumeel-ampullen (beide van Heel). Twee keer een behandeling met biopunctuur is vaak voldoende om nooit meer geplaagd te worden door keelpijn. Bij een ernstige keelontsteking start ik vaak Tropa-cat (Urmale), een waardig alternatief voor antibiotica. Er moet binnen de twaalf uur verbetering optreden als je natuurlijke middelen inneemt, anders moet je je huisarts verwittigen. Verder kan je de klassieke hete thee met salie, gember, citroen, tijm of mierikswortel drinken. Vermijd witte suiker, chocolade en melkproducten: zij zijn slijmvormend.”