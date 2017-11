Deze hormonen en stofjes zorgen voor een blij gevoel tijdens het sporten ND

Op een runner's high ben je misschien nog nooit getrakteerd, maar geef toe: dat voldane gevoel in de douche na het sporten is ook heerlijk. En daar zijn heel wat chemische processen verantwoordelijk voor. Deze wonderlijke stoffen en hormonen komen vrij in je lichaam tijdens en na een stevige sportsessie.

Endorfines

Deze chemicaliën worden vrijgegeven door de hypofyse, die zich in de kern van de hersenen bevindt. Endorfines zorgen voor een blij en opgewonden gevoel en blokkeren pijn, om eventuele ongemakken door lichaamsbeweging te verlichten. Het zijn die endorfines die je verslaafd kunnen maken aan sporten, en ook de zogenaamde runner's high heb je aan deze stoffen te danken.

Oestrogeen

Oestrogeen bepaalt of je lichaam vet of koolhydraten zal gebruiken als brandstof tijdens het sporten. Vrouwen hebben de neiging om vet aan te spreken, waar mannen eerder koolhydraten gaan gebruiken. Vrouwen in de menopauze kunnen er wat kilo's bij krijgen, omdat hun oestrogeengehalte naar beneden gaat.

Dopamine

Dopamine is een stimulerende stof, ook wel het 'geluksstofje' genoemd. Tijdens het sporten maar ook bijvoorbeeld bij het eten gaat de hoeveelheid dopamine in het lichaam de hoogte in. Studies hebben aangetoond dat een een tekort aan dopaminereceptoren kan zorgen voor overgewicht. Je moet dan meer eten om een gevoel van verzadiging te krijgen, waardoor je grotere porties eet. Net daarom is het extra belangrijk om je dopamineniveau op andere manieren op te krikken, door aan lichaamsbeweging te doen.

Groeifactoren

Groeifactoren zijn hormoonachtige componenten die ervoor zorgen dat er spiermassa ontstaat. Stoffen zoals fibroblast en insuline sturen signalen naar de satellietcellen om te verplaatsen naar de plek waar de spieren lichtjes beschadigd zijn door het sporten. Zij herstellen die schade en bouwen vervolgens spieren op.

Serotonine

Ook serotonine is een chemisch stofje dat verantwoordelijk is voor geluk, een goede nachtrust en een gezonde eetlust. De hoeveelheid serotonine in je lijf zal toenemen als je regelmatig sport. In combinatie met endorfines zorgen ze ervoor dat je sporten ook leuk gaat vinden. Hoe meer serotonine, hoe meer energie en hoe helderder je kan denken.