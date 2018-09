Deze gewoonte doet je lichaam drastisch sneller verouderen TVM

23 september 2018

15u05

Bron: Huffington Post 0 Fit & Gezond Dat een paar keer per week een aantal pintjes of glazen wijn achteroverslaan niet gezond is, weet iedereen ondertussen wel. Maar je wist misschien nog niet dat het ook het verouderingsproces flink versnelt.

Je lichaam breekt alcohol minder en minder snel af als je ouder wordt, vertelt Elizabeth Trattner, acupuncturiste en diëtiste, aan Huffington Post. Hoe langer alcohol in je systeem blijft, hoe meer het zich opbouwt in je bloedbaan, wat de schadelijke effecten vergroot. Uit een studie die werd gepubliceerd in de Journal of Epidemiology & Community Health, bleek bijvoorbeeld dat mensen die veel alcohol drinken, 33% meer kans hebben om vervroegd witgrijze ringen rond hun pupillen te krijgen. Een aandoening die in de volksmond ook wel ‘ouderdomsboogje’ genoemd wordt en normaal gezien enkel voorkomt rond je zestigste levensjaar.

Benieuwd naar hoe alcohol je lichaam sneller doet verouderen? Hieronder een overzicht:

Alcohol kan leiden tot rimpels en gesprongen aders

Zelfs één avondje stevig doordrinken, kan je huid zodanig uitdrogen dat rimpels en fijne lijntjes tijdelijk meer zichtbaar zijn, legt artis Carol Ann Goodman uit. Als je regelmatig veel drinkt, kan dat leiden tot onomkeerbare schade aan je huid.

“Bloedvaatjes worden zichtbaarder als je regelmatig veel drinkt, waardoor je huid roder wordt. Op langere termijn kunnen de bloedvaten en aders springen, wat dan weer zorgt voor duidelijke rode en paarse aders, vooral op je wangen en neus. Laserbehandelingen kunnen dan soelaas bieden,” legt Goodman uit, maar die zijn natuurlijk prijzig en ook pijnlijk.

Als je alcohol niet wil laten, begrijpelijk ook, doe je er best aan om ook zoveel mogelijk water erbij te drinken op een avondje uit. Het gaat dehydratatie tegen, want ervoor zorgt dat je huid er beter uitziet de dag erna.

Het verergert andere huidaandoeningen

Doordat alcohol uitdroogt, worden eerst en vooral ook wallen erger. Opnieuw omdat de bloedvaten meer zichtbaar zijn. Doordat drank bacteriën en andere microben in je lichaam in de war brengt, kan het huidaandoeningen zoals acne, rosacea, eczeem en psoriasis daarnaast ook verergeren.

Het verstoort je slaap

Schoonheidsslaapjes zijn geen fabel. Wie onvoldoende slaapt, zal er voor anderen vrijwel meteen ongelukkiger en ongezonder uitzien. En daarnaast ook ouder, want door een gebrek aan slaap worden fijne lintjes zichtbaar, de elasticiteit van je huid neemt af en je velletje wordt droger en doffer. Het stresshormoon cortisol is hier voornamelijk verantwoordelijk voor, en laat dat nu extra aangemaakt worden bij slaapgebrek.

Wat heeft dat te maken met alcohol denk je nu misschien? Wel alcohol mag dan lijken te helpen om je sneller te doen inslapen, het verstoort de kwaliteit van je slaap eigenlijk aanzienlijk.

Collageen neemt af

De productie van collageen wordt last but not least ook vertraagd door alcohol en laat dat stofje er nu net voor zorgen dat je huid soepel en jong blijft.

Gelukkig is je huid goed in staat om de schade zelf te herstellen. Zoals hierboven al gezegd zijn bepaalde gevolgen onomkeerbaar. Maar als je een tijdje stopt met drinken, zul je alsnog merken dat je huid er veel beter uitziet. Neem verder het spreekwoord 'water bij de wijn doen' zo letterlijk mogelijk. Af en toe afwisselen met water dus en je huid zal je dankbaar zijn.