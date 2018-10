Deze gekke dingen gebeuren met je lichaam als het koud is Valérie Wauters

19 oktober 2018

10u02

Bron: Huffington Post 0 Fit & Gezond Het goede weer kan niet blijven duren. Binnen dit en enkele weken zullen de temperaturen regelmatig weer met het nulpunt flirten. Dat wil automatisch ook zeggen dat er enkele gekke dingen zullen gebeuren met je lichaam.

1. Je verbrandt meer calorieën

Onderzoek toont aan dat je basale metabolische snelheid (hoeveel calorieën je lichaam verbrandt, zonder aan extra inspanningen te doen) licht toeneemt bij koude temperaturen. Dat komt omdat het meer werk kost om je lichaam warm te houden. Dat wil echter niet zeggen dat je je dieet aan de kant kan schuiven, want het aantal calorieën dat je uiteindelijk meer verbrandt is verwaarloosbaar.

2. Je vingers ‘krimpen’

Al opgemerkt dat je ringen net iets losser lijken te zitten op een koude winterdag? Je beeldt je niets in, want je vingers en tenen hebben wel degelijk de neiging op te zwellen tijdens de zomer, en te krimpen tijdens de winter. Dit komt omdat koude de neiging heeft om je bloedvaten te vernauwen, om zo je lichaamswarmte beter te kunnen behouden. Dat zorgt er daarnaast voor dat de bloedtoevoer naar je vingers een beetje wordt verminderd, waardoor je het gevoel krijgt dat ze kleiner zijn.

3. Je hebt last van pijn in je vingers en tenen

Sommige mensen hebben last van een aandoening die de ziekte van Raynaud wordt genoemd. Die zorgt ervoor dat je vingers en tenen gevoelloos en koud worden als reactie op koude temperaturen of stress. De ziekte op zich is ongevaarlijk, maar veroorzaakt kleine ongemakken als pijn in vingers en tenen.

4. Je humeur gaat er niet op vooruit

Ja, de winterblues bestaat echt. Samen met de winter komt natuurlijk ook minder daglicht. Dat kan leiden tot een dip in je humeur als gevolg van een gebrek aan vitamine D. De ene persoon is hier al gevoeliger aan dan de andere, maar in extreme gevallen kan dit ervoor zorgen dat je last krijgt van een seizoensgebonden affectieve stoornis, een gezondheidstoestand die sterk op een depressie lijkt en geassocieerd wordt met de wintermaanden.