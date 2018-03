Deze fabels over gezonde voeding geloof jij misschien ook nog steeds Goed Gevoel

29 maart 2018

08u28 0 Fit & Gezond Als het over gezonde voeding gaat, is veel niet helemaal zwart-wit uit te leggen. Al zijn er een aantal volkswijsheden die simpelweg onwaar zijn.

Fruitsap is een gezond alternatief voor frisdrank

Voor eens en voor altijd: fruitsap bevat evenveel suikers en calorieën als frisdrank en is dus net zo ongezond. Velen drinken fruitsap met de overtuiging dat ze er vezels, vitamines of antioxidanten uit zullen halen, maar daarvoor kan je veel beter een stuk fruit eten. Van vitamine C heb je trouwens maar 70 milligram per dag nodig, één appel volstaat daarvoor al. Fruitsap drinken om extra veel vitamine C in te nemen, heeft geen zin, want alles wat je extra inneemt, zal je gewoon weer uitplassen.

Volkoren is altijd beter

Volle granen zijn inderdaad altijd de beste keuze, want die producten bevatten meer vezels en vitamines. Maar voor bruinbrood zal het niet altijd opgaan, omdat er op de markt ook witbrood te vinden is dat bruin gekleurd werd, maar niet meer vezels bevat. Je kan daarom beter voor zo donker mogelijk brood kiezen.

Aardappelen zijn echte dikmakers

Veel diëten bannen de aardappel en dat heeft alles te maken met de hoge glycemische index ervan. Dat is de kracht waarmee een voedingsmiddel je bloedsuikerspiegel doet stijgen. Hoe hoger de glycemische index, hoe slechter het voedingsproduct zou zijn voor je figuur. De glycemische index van een aardappel is inderdaad hoog, maar wat uit het oog verloren wordt, is dat je aardappelen zelden alleen eet. Je combineert ze met groenten en vlees, en die combinatie zal de glycemische index van aardappelen net doen dalen. Onthoud bovendien dat wie geen aardappelen eet, sneller zal kiezen voor rijst of pasta ter compensatie, en die zijn nog calorierijker.

Wie vegetarisch eet, eet automatisch gezonder

Dat is behoorlijk kort door de bocht, want ook wie alleen maar chips en frieten eet, kan zich in principe een vegetariër noemen, maar beter zal die persoon er niet door worden. Gezond vegetarisme houdt in dat je geen vlees eet én dat vlees vervangt door waardevolle stoffen die plantaardige eiwitten bevatten. Op die manier zal je wel een voorsprong opbouwen ten opzichte van vleeseters, omdat je voeding minder verzadigde vetten zal bevatten, waardoor je minder risico loopt op een hoge cholesterol en op hart- en vaatziekten.

Je eet beter geen fruit na je maaltijden

Dat fruit gaat gisten in je darmen als je het na je maaltijd eet, wordt nog vaak beweerd, maar zou niet meer zijn dan een dieetfabeltje. Dergelijke verhaaltjes steunen meestal wel op een zekere wetenschappelijke waarheid, maar in de praktijk zijn ze vaak niet meer dan een detail, één dat je gezondheid niet echt kan beïnvloeden.