Deze experts zetten alle inzichten en tips over rugpijn op een rij

Ellen de Visser

19 maart 2018

16u15

Bron: de Volkskrant 0 Fit & Gezond De oorzaak van rugklachten blijft meestal onbekend. (Ervarings)deskundigen Menno Iprenburg en Jan Willem Elkhuizen zetten alle inzichten op een rij en komen met een verklaring voor die lage rugpijn - en tips.

Orthopedisch chirurg Menno Iprenburg kreeg zijn eerste spitaanval in een catamaran op het Nederlandse Veluwemeer. Hij doet voor hoe hij zat, met zijn rug gedraaid op de rand terwijl hij met kracht het zeil aantrok. Het is alweer 25 jaar geleden, maar hij weet nog hoe het voelde en vooral wat het gevolg was: een week lang kon hij geen kant op.



Bewegingswetenschapper Jan Willem Elkhuizen overkwam hetzelfde nadat hij de tuin had gewied. Hij had voorovergebogen onkruid weggehaald, kreeg een moeie rug, trok toch nog heel even een plantje uit de grond en even later, aan de keukentafel, schoot het erin.

