Deze buikspieroefening zou nog véél effectiever zijn dan sit-ups en planken TVM

11 maart 2019

11u03

Bron: Women's Health 14 Fit & Gezond Als je aan buikspieren denk, zijn sit-ups, planken en de befaamde crunch wellicht de eerste oefeningen waar je aan denkt. Personal trainer Amy Hopkinson vertelt in het tijdschrift Women’s Health echter dat er een oefening is waar je nog veel meer spiergroepen tegelijkertijd mee traint én die je ook nog eens sneller een wasbordje oplevert.

De oefening in kwestie wordt ook wel de ‘dead bug’ genoemd en gaat als volgt: ga op de grond liggen met je armen gestrekt in de lucht en til je benen omhoog in een hoek van 90 graden. Breng je linkerarm vervolgens naar beneden langs achteren en laat tegelijkertijd je rechterbeen zakken tot het net niet de grond geraakt. Til daarna je arm en been weer op tot je terug in de beginpositie ligt en herhaal de oefening met je rechterarm en linkerbeen. Doe zo’n 2 à 3 setjes van 5 tot 8 herhalingen aan beide kanten.

Omdat je hoofd op de grond blijft liggen, belast je trouwens in tegenstelling tot de meeste andere buikspieroefeningen je rug, nek en schouders niet. Nu moeten we er wel even bij zeggen dat vooral afwisseling belangrijk is om mooie buikspieren te krijgen. Met deze oefening alleen doe je die spieren wel extra hard werken, maar het blijft belangrijk om ook andere oefeningen zoals sit-ups en crunches niet over te slaan zodat je zowel je schuine als rechte buikspieren traint.

Over buikspieren doen trouwens heel wat mythes de ronde. Wij klaren er 3 op die ongetwijfeld van pas komen als je aan een wasbordje wil werken.

“Hou je buikspieren een hele dag aangespannen voor een stevig wasbordje”

Een strakke buik krijgen door de hele dag je spieren op te spannen? Bespaar jezelf de moeite. Er is ook niemand die een hele dag met een samengebalde vuist de armspieren opspant. Bovendien kan je extra druk op je maag en ingewanden zetten door de spieren langdurig aan te spannen. Regelmatig oefeningen doen is de enige manier om aan strakke buikspieren en een stevige romp te komen.

“Koolhydraten en buikspieren gaan niet samen”

Schuif jij brood resoluut aan de kant in de hoop een strakkere buik te krijgen? Zonde, want koolhydraten staan absoluut geen stevigere buik in de weg. Een gezonde levensstijl bestaat uit een combinatie van volkoren granen, groenten, fruit, gezonde vetten en eiwitten. Wel blijf je beter weg van bewerkte voeding en enkelvoudige koolhydraten, zoals wit brood, koekjes en chips

“Buikspieren vormen de centrale spil van je romp”

Een paar goed ontwikkelde buikspieren zorgt voor een stabiele romp, maar het is zeker niet de enige spier die je core verstevigt. Ook je bekkenbodem, rug en diafragma vormen een belangrijk onderdeel. Als die niet goed ontwikkeld zijn, zullen je buikspieren ook verslappen.