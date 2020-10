Deze Belgische vrouwen maken producten op maat voor (borst)kankerpatiënten: “We timmeren mee aan hun zelfvertrouwen en helpen het taboe de wereld uit” Liesbeth De Corte

09 oktober 2020

14u22 0 Fit & Gezond Oktober is traditioneel borstkankermaand, een trieste werkelijkheid voor veel vrouwen. De diagnose zorgt niet alleen voor een schok. Er zijn ook bijkomende klachten. Haarverlies, een geïrriteerde en vermoeide huid, een verlies van zelfvertrouwen, en soms zelfs van borsten. Deze drie Belgische vrouwen helpen patiënten met mutsjes, make-up en sexy lingerie, zodat de patiënten met de juiste mindset het gevecht kunnen aangaan.

1. Céline Laridon (36) ontwerpt mutsen voor Love Charlie: “Ik kan de ziekte niet wegnemen, maar ik kan wel proberen om lotgenoten een goed gevoel te geven”

“In 2018 kreeg ik borstkanker en meteen werd duidelijk dat ik mijn haar zou verliezen. Ik worstelde met pruiken, laat staan dat ik een leuke muts vond om te dragen. Omdat ik graag goed gekleed ben, liet ik een muts op maat maken. Eentje die comfortabel zat én er goed uitzag. Want als je chemo krijgt, is een lelijke muts die je ziekte in de kijker zet wel het laatste wat je wil. Telkens als ik naar het ziekenhuis ging, kreeg ik complimenten van lotgenoten en verpleegsters. Dan ben ik beginnen nadenken: misschien moet ik er méér mee doen.”

Ik kan de ziekte niet wegnemen, maar wel proberen om patiënten een goed gevoel te geven. Zodat ze het weer aandurven om met hun vrienden te gaan eten, om naar de supermarkt te gaan, hun kinderen af te halen van school ... Céline Laridon

“Destijds werkte ik al twaalf jaar bij Bel&Bo, dus sprak ik mijn netwerk van stoffenmakers en leveranciers aan. Zij hebben me geholpen om Love Charlie op te starten. En dat is de beste beslissing geweest. Het is fantastisch om te zien hoe het zelfvertrouwen van klanten geboost wordt door mijn mutsen. Recent kreeg ik een bericht van een zieke vrouw. Ze had een foto opgestuurd van de communie van haar zoontje, en zijzelf stond ook stralend op de foto. Mét een muts. ‘Ik heb me zo goed gevoeld die hele dag’, zei die klant. Dat is enorm dankbaar. Zien hoe mensen weer kunnen genieten van een feest. Ik kan de ziekte niet wegnemen, maar ik kan wel proberen hen een goed gevoel te geven. Zodat ze het weer aandurven om met hun vrienden te gaan eten, om naar de supermarkt te gaan, hun kinderen af te halen van school ...”

“Sinds de lancering van Love Charlie kom ik ook in contact met mensen die iemand kennen die ziek is. Altijd stellen ze dezelfde vraag: wat kan ik doen? Dat is simpel: bied aan om in het huishouden te helpen, kook eens een maaltijd voor het gezin, of stel voor om te gaan picknicken met de partner en de kinderen. Dan heeft de patiënt een rustig dagje thuis en beleeft het gezin een fijne middag. Zelf apprecieerde ik het enorm om postkaartjes te krijgen. Niet alleen de eerste weken, maar ook nog de maanden nadien. Daarom verkoop ik sinds kort ook toffe kaartjes. Niet met de tekst ‘veel sterkte’ - want dan benadruk je de ziekte nog eens - maar met een grappige ludieke boodschap erop. Dan toon je dat je aan de patiënt denkt én tover je een lach op zijn of haar gezicht.”

Meer info vind je op de Instagrampagina en de website van Love Charlie. Tijdens oktober gaat er per verkochte set postkaarten 5 euro naar Think Pink.

2. Bernadette Demasure (62) runt lingeriewinkel Ohlala: “Vrouwen met een borstprothese willen zich ook nog sexy voelen”

“Mijn zaak bestaat al dertig jaar. Ondertussen is mijn dochter Lot Decock (37) er mee ingestapt. Vijf jaar geleden is de ruimte boven onze winkel leeg komen te staan, en kwamen we op het idee om er een aparte afdeling voor mensen met borstkanker te maken. In de loop der jaren had ik namelijk veel klanten die geconfronteerd werden met borstkanker en een mastectomie. Voor hen was het een ramp om een goedzittende beha te vinden die ook nog eens stijlvol was. Omdat we voelden dat de nood groot was, zijn we beginnen zoeken naar prothesebeha’s.”

“In eerste instantie hadden we een lade in de winkel met wat voorraad. Maar veel mensen hadden veel schroom om erachter te vragen. Bovendien zijn gewone paskamers niet discreet genoeg. Zo’n prothesebeha moet je meticuleus aanpassen tot ‘ie goed zit, en dat is niet even makkelijk met andere klanten in de buurt. De stap naar een aparte winkel was dan ook logisch. Daar voelen vrouwen zich veel meer op hun gemak.”

“Gelukkig is het aanbod van prothesebeha’s ondertussen gegroeid. Vroeger waren die vooral functioneel, ondertussen vind je ook mooie exemplaren met kant en andere tierlantijntjes. Bovendien kan je lingerie van gewone merken als Marie Jo, Chantelle, Prima Donna of Empreinte steeds makkelijker aanpassen. Een dag per week komt een bandagist langs om een klassiek modelletje te retoucheren. Dan kijken we eerst naar de gezonde borst om een behaatje te vinden dat goed past. Daarna naait de bandagist een hoesje in de andere cup, zodat die mooi aansluit aan de prothese en je geen inkijk hebt.”

Veel dames die bij ons over de vloer komen, hebben zelfs nog niet in de spiegel durven kijken zonder hun beha. Dat is delicaat en confronterend, en wij proberen hen te helpen om over die drempel te geraken Bernadette Demasure

“Ik heb gemerkt dat vrouwen meestal uitstekend begeleid worden op medisch vlak, maar er wordt weinig aandacht besteed aan het modieuze aspect. En dat op het moment dat vrouwen nood hebben om zich juist vrouw te voelen. Veel dames die bij ons over de vloer komen, hebben zelfs nog niet in de spiegel durven kijken zonder hun beha. Dat is delicaat en confronterend, en wij proberen hen te helpen om over die drempel te geraken. Dat ze beseffen: ‘Ik ben wel nog sexy, zeker in een mooi lingeriesetje’. Dat gaat vaak gepaard met pittige babbels. Maar ook dat lucht op. Zij kunnen hun verhaal doen, en wij kunnen beamen dat ze niet alleen zijn. Zo timmeren we mee aan hun zelfvertrouwen, en helpen we ook een beetje het taboe uit de wereld.”

3. Caroline Rigo (37) richtte het cosmeticamerk Cent Pur Cent op: “Als iemand zich slecht voelt, dan kan een beetje blush of een extra laagje poeder een wereld van verschil maken”

“Een dikke vier jaar geleden heb ik Cent Pur Cent opgericht. We ontwikkelen make-upproducten en verkopen ze bij apothekers in Vlaanderen. Wat er speciaal aan is? Ons gamma bestaat voor een groot deel uit poeders, en die poeders zijn gemaakt van vier ingrediënten. Dat zijn sowieso natuurlijke mineralen zoals zink, ijzer of oxiden. Dankzij die pure samenstelling is de make-up geschikt voor gevoelige huidjes.”

Kankerbehandelingen maken de huid veel gevoeliger, dunner en droger. Hierdoor kan het voorvallen dat patiënten gewone cosmetica niet meer verdragen Caroline Rigo

“Kankerbehandelingen maken de huid veel gevoeliger, dunner en droger. Hierdoor kan het voorvallen dat patiënten gewone cosmetica niet meer verdragen. Dan krijgen ze intoleranties, jeuk en brandende huid. Onze producten kunnen ze sowieso verdragen. En dat is belangrijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Als iemand zich slecht voelt, dan kan een beetje blush of een extra laagje poeder een wereld van verschil maken. Zeker als iemand z’n haren en wenkbrauwen verliest, kan make-up voor een extra vrouwelijk gevoel zorgen. Alle kleine beetjes die je emotioneel beter laten voelen en psychologisch erdoor sleuren, kunnen helpen.”

“Normaal gezien organiseren we per jaar duizenden workshops bij apothekers om mensen te laten kennismaken met onze producten. Door corona kunnen die helaas niet doorgaan. Zeker met chemopatiënten willen we dat risico niet nemen. Maar online kan iedereen nog bij ons terecht voor persoonlijk advies.”

Meer info vind je op de website van Cent Pur Cent.

