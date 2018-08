Deze beangstigende (gratis) app toont wat niet insmeren in de zon doet met je huid Timon Van Mechelen

07 augustus 2018

15u44 0 Fit & Gezond Met deze zomerse temperaturen staat het overal: het gevaar voor huidkanker wordt steeds groter, we beschermen ons niet goed genoeg tegen de zon, we smeren te weinig. De gratis app ‘Sunface’, die ontwikkeld is door een groep Duitse wetenschappers, toont het effect van UV-straling op de huid om zo mensen aan te zetten tot insmeren. Op onze redactie heeft het zijn effect alvast niet gemist.

Voor de leken: waarom is zonlicht nu weer zo slecht? “Zonlicht geeft ultraviolet A (UVA) en ultraviolet B (UVB)-stralen af,” legt dermatologe dr. Ria Willemsen uit. “Te veel van die straling veroorzaakt kanker, wat het grootste gevaar is. Maar daarnaast doet UVA de huid ook verouderen, en zorgt het voor rimpels en ouderdomsvlekken.”

Een onderzoek uit 2007 toonde aan dat mensen die een huidanalyse laten uitvoeren om zo te zien welke schade UV-stralen aangebracht hebben, hun huid daarna veel beter beschermen. Een goed voorbeeld daarvan is de aflevering van ‘Perfect?’ waarin Karen Damen zo’n analyse laat uitvoeren. Na afloop was ze compleet gechoqueerd en weken later vertelde ze in interviews nog dat ze zich elke dag insmeert, zelfs als het regent.

Alleen kost zo’n analyse wel wat geld en moet je ervoor naar de dermatoloog gaan, waardoor het effect enigszins verloren gaat, vond een groep Duitse wetenschappers. Daarom ontwikkelde één van hen, Titus Brinker, dermatoloog en onderzoeker aan het Universitair ziekenhuis van Essen, de gratis app ‘Sunface’ (voorlopig alleen beschikbaar voor iOS). Dit staat te lezen in de beschrijving in de Apple Store: “Hoe de zon of de zonnebank je huid beschadigt? Kijk naar je toekomstige zelf als je weinig of geen bescherming hebt gebruikt in onze app!”.

Zelf uitgetest

Moesten we natuurlijk zelf ook uitproberen. In de app kun je of een nieuwe selfie maken of een oude foto van jezelf uploaden. Daarna moet je je huidskleur kiezen, van bijna wit tot donkerbruin. Vervolgens kun je kiezen of je het effect wil zien van de zon als je wél gesmeerd hebt, als je niet gesmeerd hebt en als je wekelijks in de zon gelegen hebt. Daarbij kun je telkens kiezen om het effect te zien na 5, 10, 15, 20 of 25 jaar.

Het artikel gaat verder onder de foto's.

Onze conclusie is alvast kort: we zijn even gechoqueerd als Karen Damen was in ‘Perfect?’. Het verschil na 25 jaar insmeren en niet insmeren is zo gigantisch, dat je bijna stante pede een bus zonnecrème over je gezicht wil leegspuiten. Mission accomplished!

Een studie die vorige week uitkwam, wees er trouwens nog op dat we bijna allemaal te weinig zonnecrème smeren terwijl we denken dat we wél voldoende opdoen. Hoeveel je dan net moet gebruiken, legden we hier uit.