Deze bar geeft menstruerende vrouwen korting tijdens 'bloody hour'

Vrouwen die menstrueren krijgen in een bar in Tel Aviv 25 procent korting op hun drankje tijdens het 'Bloody Hour'. De Anna Lou Bar voert de actie vier dagen in de week. " Ken je dat gevoel dat je 25 procent van je leven bloedt? Daarom heb je 25 procent korting verdiend!" staat er op de Facebookpagina van de bar.

De bar is te vinden in de Arabische wijk Jaffa van de stad. Het systeem van korting is volgens de Anna Lou Bar gebaseerd op eerlijkheid: vrouwelijke klanten hoeven niet te bewijzen dat ze menstrueren als ze dat zeggen.

De bar wordt uitgebaat door twee vrouwen, Moran Barir en Dana Etgar. Ze willen meeleven met hun seksegenoten. Menstruatie is volgens hun nog altijd een taboe-onderwerp. Het praten daarover mag onderhand wel eens normaal worden, vinden de twee vrouwen.