Deze app zorgt ervoor dat je huidkanker vroegtijdig kan opsporen

19 juni 2019

13u58 0 Fit & Gezond 1 op de 5 Belgen krijgt ooit in zijn leven te maken met huidkanker. Huidkanker is daarmee de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker. Daarom slaan Partena Ziekenfonds en SkinVision de handen in elkaar om een app waarmee je vroegtijdig huidkanker kan opsporen nu ook in België aan te bieden en wij mochten hem testen.

Jaarlijks komen er in België bijna 39.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. “Omdat huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker is in ons land, willen we zoveel mogelijk mensen helpen om huidkanker voor te zijn”, vertelt Lynn Pellens, expert gezondheid van Partena Ziekenfonds. “In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om je huid goed te beschermen tegen de zon zodat er geen schade kan veroorzaakt worden. Want onbeschermd zonnen is een belangrijke oorzaak van het stijgend aantal huidkankers. Daarnaast moeten we de opgelopen ‘zonneschade’ ook bijhouden: we moeten regelmatig onze huid controleren op vlekjes. Via de SkinVision-app kan dit makkelijk, kwalitatief en snel zodat mogelijke huidkankers herkend worden in een vroeg stadium. Dat kan een groot verschil maken in de behandeling ervan.” Onze interesse was gewekt dus gingen we ermee aan de slag.

Nadat je je gegevens invult zie je dat de app uit 4 grote delen bestaat: de huidige uv-index in je buurt, je risicoprofiel, je huidtype en je fotoalbums met beelden van je huidplekken.

Uv-index

Door simpelweg je locatievoorzieningen in te schakelen, zie je meteen hoe hoog de uv-index in jouw buurt bedraagt, welke kleding en zonnebeschermingsfactor je het best draagt of welke maatregelen je moet nemen in de zon op dat moment.

Je risicoprofiel

Om je risico om melanoom te ontwikkelen te bepalen, krijg je enkele vragen voorgeschoteld zoals: ‘Heb je meer dan 50 moedervlekken?’, ‘Heb je meer dan 3 moedervlekken die er anders uitzien dan je andere moedervlekken?’, ‘Heb je een bleke huid die gemakkelijk verbrandt (mogelijk in combinatie met rood of licht haar en sproeten)?’ en ‘Ga je gemiddeld meer dan 2 uur per dag naar buiten zonder je huid te beschermen tegen zonlicht (zonnebrand of kleding)?’ Na 8 vragen is het resultaat op z’n minst gezegd ontnuchterend. Doordat ik op meerdere vragen ‘ja’ antwoordde, behoor ik tot een van de velen die een hoog risico loopt op het ontwikkelen van melanoom.

Huidtype

Daarna vul ik enkele vragen à la ‘Wat is je natuurlijke haarkleur?’ en ‘Welke kleur heeft je huid van nature (zonder blootstelling aan de zon)?’ in om mijn huidtype te bepalen. Die blijkt olijfkleurig te zijn.

Daarna is het tijd voor de échte test. Met behulp van je camera kan je een foto nemen van eender welke huidvlek. Zodra de app het vlekje vindt, kan je hem laten beoordelen. Al is het niet altijd even eenvoudig om de vlekjes te scannen. Er mogen immers geen andere storende factoren, zoals haartjes, in de buurt zijn en je moet je smartphone op 20 cm afstand houden. Dat maakt het bijvoorbeeld moeilijk om een foto te nemen van een moedervlek op je gezicht als je last hebt van een oneffen huid.

Toch lukt het op de meeste plekken wel om er een foto van te nemen. Slechts luttele seconden later krijg je dan een risico-indicatie: laag, laag (met symptomen) of hoog met een aanbeveling voor verdere stappen, zoals een bezoek aan een dokter. Met ongeloof zie ik bij het eerste vlekje dat ik laat beoordelen, meteen in grote letters ‘hoog risico’ tevoorschijn komen.

Ik test de app nog op 4 andere plekken. Het verdict? 3/5 huidvlekjes vormen een hoog risico en 2 een laag risico. Voor mij een absolute wake-upcall om mijn huid eens te laten controleren bij een arts.

Pluspunt aan de app is dat je je foto’s en beoordelingen kan bijhouden in mappen. Zo kan je bijvoorbeeld een mapje linkerbovenarm aanmaken en daar je beelden bijhouden om ze regelmatig te checken.

De SkinVision-app is beschikbaar voor iOS en Android en klanten van Partena Ziekenfonds krijgen voor de lancering van SkinVision vanaf vandaag tot en met 31 juli een speciale aanbieding: zij kunnen de app een jaar lang gebruiken voor € 15 in plaats van € 30. Meer informatie vind je op www.skinvision.com.



