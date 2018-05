Deze app vertelt hoeveel sigaretten je ‘(mee)rookt’ door luchtvervuiling Timon Van Mechelen

08 mei 2018

15u14 0 Fit & Gezond Brusselaars roken ongemerkt 5,3 sigaretten per dag mee ten gevolge van de vervuilde lucht die ze inademen in het centrum. Wie op de Antwerpse Leien woont, rookt zo’n 3,3 sigaretten mee, een dagje vertoeven op de Graslei in Gent staat gelijk aan zo’n 3,1 sigaretten roken. Dat berekenden we althans met de nieuwe app ‘Shoot! I smoke’.

‘Shoot! I Smoke’, gratis beschikbaar voor iOS en Android, gebruikt live gegevens van honderden meetstations van luchtkwaliteit over heel de wereld. Het doel? Het equivalent berekenen van het aantal sigaretten dat je per dag rookt door slechte lucht in te ademen.

De app werd gecreëerd door de Braziliaanse designer Marcelo Coelho en de Franse ontwikkelaar Amaury Martiny nadat ze een studie gelezen hadden die roken vergeleek met in een grote stad leven. De studie die werd uitgevoerd door professoren Richard A. Muller en Elizabeth A. Muller aan de universiteit van Californië, biedt een wetenschappelijk rekenmodel aan: één sigaret per dag staat gelijk aan een equivalent van PM2.5 niveau van 22 μg/m3. Begrijpe wie begrijpen kan, maar daarop werd de app dus gebaseerd.

‘Shoot! I Smoke’ combineert simpelweg je huidige locatie met live data van het dichtstbijzijnde meetstation. Ons kantoor bevindt zich volgens de app bijvoorbeeld op 5km van een meetstation, en wij hebben na een werkdag hier 2,9 sigaretten meegerookt. Katrien Smet, woordvoerder Vlaamse Milieumaatschappij nuanceert.

Te vaag

“Ik denk dat de app vooral wil helpen sensibiliseren en dat is uiteraard goed. Luchtvervuiling zie je niet, terwijl iedereen wél stilstaat bij de gevolgen van roken. Ze maken de vergelijking om ons bewust te maken van ons gedrag, uiteraard is dat positief," vertelt Smet. "Maar wat ben je er uiteindelijk mee? Als het mensen zou aanzetten om de trein te nemen in plaats van de auto, dan zou het helpen. Maar wat heb je eraan als toerist dat je weet dat je 5 sigaretten meegerookt hebt na een dagje Brussel?”

“Of die vergelijking ook daadwerkelijk klopt, vind ik trouwens twijfelachtig. Want over welke meetstations gaat het net? We hebben in ons land alleen al talloze meetstations, die vaak helemaal andere zaken meten en dat ook op verschillende manieren doen. Meten ze fijn stof of stikstof? Doen ze de metingen in natte of droge depositie, automatisch of semiautomatisch? Daar wordt geen informatie over gegeven. Bovendien is er toch nog een groot verschil tussen rechtstreeks sigarettenrook inhaleren en vervuilde lucht inademen. Ik wil ‘Shoot! I Smoke’ absoluut niet afbreken, want ik denk dat het met goede bedoelingen opgestart is. Maar ik vind het concept voorlopig te vaag om er concrete uitspraken over te doen."