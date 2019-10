Deze app kan zien of jouw kind een oogafwijking heeft VW

03 oktober 2019

13u48

Bron: New Scientist 0 Fit & Gezond Iedereen heeft al wel eens met rode oogjes op de foto gestaan. Dat hebben we te danken aan de flash van onze camera, die er soms voor zorgt dat onze ogen een rode glans krijgen. In sommige gevallen kleuren onze pupillen echter niet rood, maar wit op de foto. Meestal hebben we dat te danken aan diezelfde flashfunctie, maar soms is er ook meer aan de hand.

Kinderen die met een witte vlek in hun ogen op de foto staan kunnen ook slachtoffer zijn van een kanker die het meest voorkomt bij jonge kinderen. Gelukkig bestaat er nu een app die artificiële intelligentie gebruikt om foto’s te scannen en zo de ziekte op te sporen. De app, die de naam ‘White Eye Detector’ draagt, is beschikbaar voor iOS en Android, en werd getest op 50.000 foto’s van 20 kinderen met gezonde ogen en 20 kinderen met een oogziekte.

Uit de resultaten blijkt dat de kinderen met de ziekte al meer dan een jaar vroeger een diagnose hadden kunnen krijgen als de ouders de app gebruikt hadden. Witte vlekken op de ogen kunnen een teken zijn van verschillende ziektes, waaronder cataract, bloedvatafwijkingen en een kanker genaamd retinablastoom. Een eerdere diagnose van retinablastoom kan gezichtsverlies en de noodzaak van behandelingen zoals chemotherapie voorkomen.

Wat de app echter niet kan is een onderscheid maken tussen witte ogen als gevolg van een oogziekte en witte vlekken die in normale of gezonde ogen voorkomen. Dat betekent dat de meeste gevallen die door de app gedetecteerd worden niets zijn om je zorgen over te maken. Toch is het geen slecht idee om je ogen te laten checken wanneer de app een afwijking detecteert.