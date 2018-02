Deze app helpt je bij het vinden van een sportmaatje Charlotte Dierckx

14 februari 2018

16u01 0 Fit & Gezond Dat samen sporten een Dat samen sporten een boost is voor je mentale, fysieke en emotionele welzijn weten we ondertussen al, maar als jouw lief of vrienden niet echt sportieve types zijn, sta je wellicht nog steeds alleen te zweten en puffen in de sportschool. Met deze app vind je misschien wél een sportmaatje om je te vergezellen tijdens je work-outs.

Gymder is in het leven geroepen om sportieve mensen met elkaar in contact te brengen zodat ze voortaan samen kunnen sporten. Zodra je de app opent zie je alle (eenzame) sportievelingen met een Gymber-account in jouw omgeving. Nee, je hoeft niet naar links of rechts te swipen, door op de kaart op een van de profielen te klikken, kan je zien of die persoon dezelfde favoriete work-outs heeft. De app geeft je vervolgens de mogelijkheid om hem of haar te volgen, te POW-en (liken), of je kan een berichtje sturen om elkaar beter te leren kennen alvorens jullie afspreken om samen te gaan sporten.

Maak simpelweg een account aan met Facebook, personaliseer je profiel met een korte beschrijving en enkele foto's, voeg je favoriete work-outs toe en je bent klaar om van start te gaan.

Hoewel de app veel wegheeft van Tinder, claimen de makers dat Gymder uitsluitend bedoeld is voor het vinden van een work-out buddy. Al sluit niemand uit dat van het één niet ook het ander kan komen.

Download de app gratis voor iOS of Android.