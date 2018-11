Deze aangrijpende fotoreeks en video wil blindheid bij kinderen en volwassenen voorkomen Timon Van Mechelen

20 november 2018

11u52 5 Fit & Gezond Elke minuut wordt ergens ter wereld een kind blind geboren. Elke vijf seconden verliest iemand zijn of haar zicht. In 81% van de gevallen is dit met de juiste behandeling en zorg te vermijden. De Belgische ngo Licht voor de Wereld wil met een pakkende fotoreeks en video door fotograaf Jef Boes zoveel mogelijk mensen hun ogen openen en bewust maken van onnodige blindheid.

Begin november trok Licht voor de Wereld met fotograaf Jef Boes naar het Kilimanjaro Christian Medical Center en de naburige dorpen rond Moshi, Tanzania om de problematiek in beeld te brengen. “Het filmen in Tanzania was - op zijn zachtst uitgedrukt - intens”, vertelt Boes. “Vanaf minuut een bij de families werden we in de rauwe realiteit geduwd. Die trein is niet gestopt tot we naar huis gingen. Ik kon elke seconde van het traject volgen, van het moment dat mensen hun diagnose te horen kregen, de hobbelige en stoffige weg naar het ziekenhuis tot de operatie en de verwijdering van de oogpleister. Maar vooral het moment dat ze hun zicht herwinnen en daarmee hun toekomst. Als beeldenmaker zijn je ogen je belangrijkste zintuig, blindheid raakt me dus tot in de kern.”

Het artikel gaat verder onder de video.

De video en fotoreportage “a view for a view” legt het verhaal van Walakifina, een meisje van 3 maanden dat blind geboren werd, vast op de gevoelige plaat. Dankzij een zicht reddende operatie na een donatie kan ze voor het eerst haar mama en de wereld rondom haar zien. Er is amper 52 euro nodig om iemand zicht te schenken. Wie de video bekijkt, deelt of liket, zorgt voor extra donaties en schenkt een meisje als Walakfina zicht en dus meteen ook een menswaardige toekomst. Hoe meer mensen de video te zien krijgen, hoe meer zicht reddende operaties lokale oogartsen kunnen uitvoeren met hulp van de Belgische ngo.

Cataract als belangrijke oorzaak van blindheid

Van de naar schatting 36 miljoen mensen die blind zijn in de wereld leeft 90% van hen in een door armoede geteisterd land. In de helft van al deze gevallen is blindheid te wijten aan cataract, een vertroebeling van de ooglens. Met een relatief eenvoudige ingreep, die slechts 15 minuten duurt bij een volwassene en 60 minuten bij een kind, kan het zicht herstellen. In België voeren oogartsen die routineoperatie 125.000 keer per jaar uit, maar in ontwikkelingslanden is deze zorg vaak onbereikbaar. Naast armoede en beperkte infrastructuur rust er bovendien een taboe op visuele beperkingen, waardoor amper 10% van de kinderen met een visuele beperking naar school kunnen. “A view for a view schijnt een licht op een veelvoorkomende maar makkelijk te verhelpen problematiek. De campagne helpt letterlijk en figuurlijk de ogen te openen”, zegt Isabelle Verhaegen, directeur van Licht voor de Wereld.