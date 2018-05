Deze 5 gewoonten kunnen de reden zijn waarom jij je opgeblazen voelt

Nele Annemans

29 mei 2018

12u03

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Een ongemakkelijk gevoel in je onderbuik, een jeans waar je niet meer in past, je lichaam die op de meest ongepaste momenten van zich laat horen: iedereen weet hoe onaangenaam een opgeblazen gevoel kan zijn. En misschien ligt het wel aan een van deze gewoontes. Maak er voorgoed komaf mee zodat je buikje in no time weer gelukkig is.

1. Je eet te snel

Als je je maaltijd in enkele happen naar binnen schrokt, kauw je te weinig wat een goede vertering in de weg staat. Bovendien slik je ook veel lucht in, met als gevolg dat je je opgeblazen voelt.

2. Je kan geen afscheid nemen van frisdrank

Koolzuurhoudende dranken zoals frisdrank stimuleren gasvorming in je darmen. Daardoor krijg je niet alleen last van winderigheid, maar ook van een opgeblazen gevoel.

3. Je eet te veel voorverpakt of bewerkt voedsel

Voorverpakt en bewerkt voedsel zitten vaak boordevol zout en suiker, twee van de belangrijkste oorzaken van je opgeblazen gevoel. Probeer dus om je je suiker- en zoutinname onder controle te houden door je maaltijden zoveel mogelijk zelf te maken.

4. Je eet fruit na je maaltijd

Fruit kan je spijsvertering danig in de war sturen als je het kort voor of na koolhydraten eet. Omdat je fruit makkelijk en snel verteert, kan je het dus het best ver af van je gewone maaltijd eten en niet als dessert. Al zijn er een paar uitzonderingen. Papaja en ananas bijvoorbeeld bevorderen een goeie vertering en kunnen zelfs helpen om te verteren na een vette maaltijd.

5. Je maakt de verkeerde voedselcombinaties

Om beter te verteren is het ook aangewezen je voedselcombinaties in de gaten te houden. Ons klassieke Vlaamse eetpatroon - aardappelen, vlees en groenten - wil weleens problemen veroorzaken. Dat heeft te maken met het feit dat het ene makkelijker verteert dan het andere. Kies daarom liever voor koolhydraten - denk aan aardappelen, brood, pasta en granen - in combinatie met enkel groenten, of eiwitten, zoals in vlees of vis of zuivelproducten, met groenten maar zonder koolhydraten.