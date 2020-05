Deze 5 essentials heb je volgens een personal trainer nodig om thuis te sporten

Fit & Gezond Nu we al weken aan huis gekluisterd zijn door de coronamaatregelen, vinden veel mensen de energie om thuis te sporten. Wil je een tandje bijsteken tijdens de work-out? Personal trainer Gudrun Hespel legt uit welke essentials je als beginner het best in huis haalt en hoe je de juiste gewichten kiest.

Sinds maart zitten we in huisarrest. Sommigen zien dat als een synoniem voor zetelarrest, voor anderen is het een duwtje in de rug om wat meer te sporten. Het lijkt immers alsof meer mensen dan ooit aan het wandelen en het lopen geslagen zijn. Minstens evenveel prille sportievelingen proberen in hun living allerlei work-outs uit.

Ondertussen zijn we twee maanden ver in de lockdown light en hebben een heleboel mensen de smaak te pakken. Meer zelfs: dat quarantrainen kan gerust een upgrade gebruiken. Klinkt dat herkenbaar? Dan kan je investeren in enkele attributen, stelt Gudrun Hespel voor. Deze leuke extraatjes kunnen helpen om er met volle goesting in te vliegen én om jezelf uit te dagen.

Yogamat

Waarom? “Een yogamat is heel basic, maar onmisbaar wanneer je thuis wil sporten, om de simpele reden dat het hygiënischer en comfortabeler is dan gewoon op de grond zitten. Bovendien werkt zo’n matje dempend. Dat wil zeggen dat hij eventuele schokken opneemt en je gewrichten beschermt.”

Wanneer gebruik je het? “Een matje komt van pas bij werkelijk alle oefeningen. Voor de aankoop is het wel belangrijk om te weten welke trainingen je wil uitvoeren. Bij pilates ben je gebaat bij een dikker exemplaar. Wie yoga of intensievere work-outs wil proberen, kiest beter voor een dunner. Bij een dikker matje kan je makkelijk uitschuiven, wat slecht is voor je stabiliteit."

Pas de gouden regel van joggen toe: vergroot de inspanning maximaal met 10 procent per week Gudrun Hespel

Springtouw

Waarom? “Touwtjespringen, alleen iets voor kinderen? Maar neen. Deze sport heeft een heleboel voordelen: het is superintensief, waardoor je op korte tijd veel calorieën verbrandt, en je hartslag wordt meteen de hoogte ingejaagd. Het is dus de ideale manier om te werken aan je conditie. Toegegeven, er is wel één groot nadeel: het is enorm belastend voor je gewrichten. Begin dus niet meteen als een diehard, want dan gaan je enkels en knieën ongelukkig zijn. Traag opbouwen is de boodschap. Is het al jaren geleden dat je nog een springtouw hebt vastgehad? Dan is vijf minuten springen al een hele prestatie. En pas de gouden regel van joggen toe: vergroot de inspanning maximaal met 10 procent per week.”

Wanneer gebruik je het? “Touwtjespringen is een korte, intensieve oefening. Je kan het dus perfect gebruiken wanneer je aan High Intensity Interval Training (HIIT) wil doen. Een sport houd je natuurlijk alleen maar vol als je het ook plezant vindt, dus ik raad aan om ook variaties uit te proberen zoals gekruist springen. Vergeet achteraf niet je benen te stretchen, want je kuiten worden er heel kort van.”

Dumbells en kettlebells

Waarom? “Wie z’n work-out iets zwaarder wil maken, kan een beroep doen op gewichten. Je moet wel eerst zeker zijn dat je de juiste houding aanneemt tijdens de oefeningen. Dat moet eigenlijk altijd, maar vanaf je gewichten gebruikt, zet je extra druk op je ruggenwervels. Als je houding nog niet helemaal in orde is, doe je meer kwaad dan goed. Ik raad beginners aan om te starten met drie à vier kilo. Als je merkt dat de gewichten te licht zijn, koop je er gewoon zwaardere.”

Wanneer gebruik je het? “Het is een misvatting dat je gewichten alleen gebruikt om armspieren te kweken. Je kan het gebruiken om oefeningen met lichaamsgewicht wat zwaarder te maken, denk aan squats, lunges of sit-ups. Kettlebells vind ik zelf superhandig om mee te trainen, maar je moet kennis en inspiratie hebben voor oefeningen. Heb je geen idee wat je er mee kunt aanvangen? Kies dan voor dumbells, die zijn veelzijdiger en kan je bij quasi elke beweging gebruiken.

Kies het best voor een stoffen weerstandsband. Die snijdt minder hard in je vel Gudrun Hespel

Weerstandsband

Waarom? “Een weerstandsband heeft een vergelijkbaar effect als gewichten: het maakt de oefeningen zwaarder. Het enige verschil is dat het meer weerstand biedt op het einde van een beweging, bij gewichten is dat constant. Dat geeft met andere woorden een andere trainingsprikkel en zorgt voor meer variatie. Ook handig is dat zo’n weerstandsband niets weegt, dus je kan het makkelijk meenemen, bijvoorbeeld in de toekomst - wanneer het weer is toegelaten - op vakantie.

Wanneer gebruik je het? “Net als de dumbell en kettlebell komt een weerstandsband van pas bij basisoefeningen, zoals een squat, lunge of shoulder press. Momenteel zijn weerstandsbanden voor de bilspieren heel populair. Tip: je vindt exemplaren in rubber en stof, maar je kiest het best voor dat laatste. Dat snijdt minder hard in je vel."

1/ Yogamat van Casall, 24,95 euro, via Zalando te koop.

2/ Springtouw van Hema, 4,5 euro, te koop in de winkels.

3/ Kettlebell (drie kilo) van #DoYourFitness, 31,19 euro, via Bol.com te koop.

4/ Dumbells (drie kilo) van Tunturi, 24,95 euro, via A.S.Adventure te koop.

5/ Weerstandsband van Domyos, 7 euro, via Decathlon te koop.

