Deze 3 lezers kregen een tweede kans in het leven: “Mijn begrafenis was al gepland. Maar ik kwam er weer bovenop”

Het begon met een moedervlek op mijn bovenarm. Ze veranderde van kleur, en ik had weleens gelezen dat dat niet goed is. Toch duurde het maanden voor ik naar de dermatoloog ging. Een drukke job, twee kleine kinderen: het kwam er gewoon niet van. En het zou toch wel niks ergs zijn. Dacht ik.”

“Helaas, het liep anders. Het vlekje was kwaadaardig. ‘Huidkanker’, bevestigde de dermatoloog. Ik schrok enorm, maar het leek mee te vallen. Na de nodige behandelingen was het melanoom weg, en de arts sprak van amper vijf procent kans op herval. Elk jaar op controle, meer hoefde ik niet te doen.”

Erop of eronder

“Zestien jaar later, in april 2016, voelde ik een knobbeltje in mijn schouder. Deze keer was ik wél meteen gealarmeerd, en hoewel de huisarts zei dat het wellicht onschuldig was, drong ik aan op een echografie. Die was niet goed. Het knobbeltje moest eruit. Het bleek een uitzaaiing te zijn van de melanoomkanker. Op een scan zagen ze ook uitzaaiingen in mijn long, in een spier in mijn bovenbeen, in mijn bot in het bovenbeen, en in mijn hals. Later werden nog eens tien uitzaaiingen gevonden in mijn hoofd. Eentje van maar liefst twee centimeter groot. Op een bepaald moment kon ik niet meer praten, en mijn fijne motoriek viel weg, omdat er een gezwel was beginnen te bloeden. Er werd een experimentele behandeling opgestart, maar de arts gaf me weinig hoop. ‘De komende twee maanden zijn erop of eronder’, zei hij.”

“Ik ben die periode mijn begrafenis beginnen te plannen. Ik wilde gecremeerd worden, mijn urne moest bijgezet worden bij mijn vader. Ik stelde mijn man en kinderen voor om de plechtigheid in onze eigen tuin te houden. Het was een heel zware tijd. En toen zei de arts: ‘De crisis is voorbij.’ De behandeling was blijkbaar aangeslagen. Ik zou er weer bovenop komen. Dat was … onbeschrijfelijk.”

Met volle teugen

“Die tweede kans heeft alles veranderd. Er is geen voordeel aan ziek zijn, maar de manier waarop ik nu, door ziek te zijn, in het leven sta, is zoveel beter. Vroeger was ik alsmaar aan het rennen. Nu geniet ik. Van kleine dingen: een zonnige dag, een mooie bloem. Ik maak tijd voor mezelf, en voor mijn man, die zo’n enorme steun geweest is. Ik waardeer mijn vrienden. Mijn échte vrienden, want ook daar heeft mijn ziekte duidelijkheid in gebracht. En ik relativeer. Als ik mensen hoor klagen over kleinigheden, denk ik: ach, waar jij je toch druk over maakt.”

“Het hoofdstuk kanker is voor mij niet helemaal afgesloten. Er zit nog oedeem in mijn hoofd, en ik krijg behandelingen om dat weg te halen. Maar het gaat goed: uit de laatste scan bleek dat het afneemt. Dat is heel

positief. Ik heb vertrouwen, ik leef met volle teugen en de toekomst lacht me toe.”

Marianne is vrijwilliger bij Melanoompunt, een lotgenotengroep voor mensen met huidkanker waar ze tijdens haar ziekte veel aan had. melanoompunt.be

Sébastien (30) had Drie jaar geleden een zwaar ongeluk met de motor: “Mijn prioriteiten zijn nu heel duidelijk: al mijn aandacht gaat naar mijn gezin”

“Ik kan niet zeggen dat ik de dood in de ogen gekeken heb, daarvoor herinner ik me te weinig van het ongeval. Toch was ze die dag wel degelijk heel dichtbij. De artsen gaven me na de crash nog maximaal 24 uur te leven.”

“Ik was met mijn motor op weg naar huis. Het was donker en er waren wegenwerken op de weg waar ik reed. Een auto wilde invoegen, maar had me vermoedelijk niet gezien. Ik ben vol in zijn deur beland. Er bleef nauwelijks wat van me over. Mijn vrouw vertelde me achteraf dat de hulpdiensten het bot van mijn been uit die deur hebben moeten halen. Ik heb vier dagen in een kunstmatige coma gelegen, daarna nog een week op intensieve zorgen. Niemand kon voorspellen of ik het zou halen.”

Geen ‘man’ meer

“De impact van zo’n ongeval is groot. In één tel verandert je hele leven. Vroeger was ik heel actief altijd aan het werken of aan het sporten. Dat is voorbij. De artsen hebben mijn gezicht en been helemaal opgelapt met metaal en bot uit mijn heup. Mijn arm is verlamd, maar geeft wel nog prikkels door, waardoor ik constant pijn heb en dagelijks morfine moet nemen. Overal heb ik littekens, waaronder een van 30 centimeter lang. In de spiegel kijken blijft dus moeilijk. Ook omdat ik me nog altijd schaam. Ik was altijd een ‘echte man’, ik vond dat ik de kost moest verdienen voor mijn gezin. Nu kan dat niet meer. Moet mijn vrouw voor het inkomen zorgen. Daar heb ik het lang moeilijk mee gehad. Gelukkig is ze er zelf fantastisch mee omgegaan. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik haar ben.”

Nieuwe prioriteiten

“Angst heb ik aan het ongeval niet overgehouden. Als het kon, stapte ik zo weer op de motor. Wel besef ik dat het anders had kunnen lopen. Dat ik hier voor hetzelfde geld niet meer geweest was. En dat is eigenlijk heel positief. Het is voor mij niet meer vanzelfsprekend dat ik mijn dochter kan zien opgroeien, of tijd kan doorbrengen met mijn vrouw. Ik geniet daar nu zoveel meer van. Ik besef, meer dan vroeger, hoeveel geluk ik met hen heb. Je zou kunnen zeggen dat het ongeval mijn prioriteiten op scherp heeft gesteld. Als gezin staan we supersterk, en daar ben ik dankbaar voor, elke dag opnieuw.”

Melanie (21) stond vlak bij de plek waar de tweede bom ontplofte in zaventem: “Ik durf meer, ik leef meer vanuit het idee: wat heb ik te verliezen?”

De eerste knal was tamelijk ver weg. Het klonk een beetje zoals een koffer die omvalt, maar dan veel harder. We keken elkaar ontzet aan, geen idee wat er gebeurde. Dan ontplofte de tweede bom. Enkele meters bij ons vandaan. De luchthaven veranderde in een wereld van stof, chaos, puin. Rondom mij waren mensen gewond, ze hadden scherven in hun lichaam, hun kleding was gescheurd. Ik had geen schram. Daar heb ik achteraf best lang mee geworsteld: waarom ik niet en zij wel? Wat had mij gespaard?”

“Vlak na de aanslagen was ik vooral kwaad. We zouden die dag met de klas op eindejaarsreis vertrekken.

Ik had er zo naar uitgekeken. Dat was ons afgepakt. Pas door keer op keer de beelden op het journaal te zien, begon ik te beseffen waar we aan ontsnapt waren. Er waren mensen rondom mij gestorven. Ik had daar zelf kunnen sterven.”

Alarmbellen

“De ervaring heeft me getekend, absoluut. Vóór de aanslag was ik vrolijk en onbezorgd. Nu ben ik voorzichtiger. Op mijn hoede. Onlangs zat ik in een lege treincoupé. Er stond een rugzak. Wellicht vergeten door een vorige reiziger, maar bij mij gaan dan alle alarmbellen af. In het station lieten ooit een paar jongens van die voetzoekertjes afgaan. Ik kreeg een enorme paniekaanval. Naarmate het langer geleden is, gebeuren zulke dingen minder vaak. Maar het blinde vertrouwen in de goedheid van mensen, dat ben ik grotendeels kwijt.”

“Toch is er ook een andere kant. Sinds die dag op de luchthaven ben ik sterker. Ik durf meer, ik leef meer vanuit het idee: wat heb ik te verliezen? Ik heb destijds een liedje over de aanslagen geschreven: Second Day of Spring. Dat had ik nodig om alles te verwerken. Ik ben met dat nummer naar de radio gegaan, dat had ik vroeger nooit gedurfd. Nu heb ik live gezongen op MNM. De reacties waren overweldigend. Ze gaven me zelfvertrouwen. Ik besloot me in te schrijven voor The Voice, waar ik het tot het team van Koen Wauters schopte. Ook een fantastische ervaring, die mijn muzikale droom een enorme boost gegeven heeft.”

“Hoe raar het ook klinkt, die 22 maart 2016 heeft me dus onrechtstreeks ook iets positiefs gebracht. Ik leer er vooral uit dat je in alles, hoe afschuwelijk ook, iets goeds kan vinden. Dat is een warm besef om mee te leven.”