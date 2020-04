Dermatoloog Ilan Karavani: “Zelfs met eau de cologne kan je handen ontsmetten”

Het belang van handen wassen in coronatijden mag niet worden onderschat, zegt dermatoloog Ilan Karavani. Alleen leidt dat vele wassen tot droge of geïrriteerde handen, en is handgel haast onvindbaar. En toch moeten we het nog een hele tijd volhouden. De dermatoloog weet gelukkig raad.

Dé manier om niet ziek te worden: frequent de handen wassen of handgel gebruiken. Deze boodschap is de jongste weken al ontelbare keren herhaald. Desondanks gaan sommigen hier nog steeds laks mee om.

“Nochtans is het al eeuwen een doeltreffende manier om epidemieën aan te pakken”, zegt dermatoloog Ilan Karavani. “Tijdens de pestepidemie in de 14de eeuw bleek al dat culturen waarin de handen vaak als ritueel werden gewassen minder getroffen werden. In de 19de eeuw stelde dokter Semmelweis (zie hiernaast) dan weer vast dat er minder vrouwen stierven aan kraamvrouwenkoorts als artsen hun handen en instrumenten in een kom met bleekwater stopten voor ze bij de bevalling hielpen.”

“Maar pas toen Louis Pasteur met zijn ‘theorie van de ziekteverwekker’ wetenschappelijk kon aantonen dat de oorzaak van veel ziekten een micro-organisme was, en dat onder meer sterilisatie hielp dit te voorkomen, erkende men dat een goede handhygiëne nodig is om ziekteverspreiding tegen te gaan.”

In coronatijden is het dan ook ontzettend belangrijk om telkens de handen te wassen na het aanraken van een ‘verdacht’ object, stelt Karavani. “Buitenshuis een deurklink of winkelkar vastgenomen? Was meteen je handen met water en zeep als je thuiskomt en desinfecteer je eigen deurklink en kraan. De hele dag door je handen wassen, hoeft niet. Het hangt af van je contacten met de buitenwereld. Gewone, zachte vloeibare zeep is voldoende om het coronavirus tegen te gaan en is de beste keuze voor de handgezondheid. Zepen met dettol of javel in zijn te agressief voor de huid. Zeeploze zeep doodt dan weer het virus niet.”

Gebruik een handdoek individueel en leg ‘m daarna op de verwarming. Het virus kan twee tot vier uur overleven op een handdoek, maar warmte doodt het sneller

Ilan Karavani

“Naast het gebruik van zeep en water is het ook ontzettend belangrijk om de handen op de juiste manier te wassen: gedurende 20 à 60 seconden — oftewel de duurtijd om ‘Happy Birthday’ te zingen — de handen wassen, inclusief de rugzijde en polsen. Vergeet ook je nagels niet. Je moet je handen wassen zoals een chirurg dat zou doen. Vervolgens droog je ze ook thuis idealiter af met een papieren doekje dat je na gebruik weggooit. Een handdoek mag ook, maar gebruik die individueel en leg hem daarna op de verwarming. Het virus kan twee tot vier uur overleven op een handdoek, maar warmte doodt het sneller.”

Handcrème smeren

Van al dat wassen krijgen veel mensen last van droge, schilferige handen of zelfs kloven, omdat zeep het vetlaagje van onze huid oplost. “Je kan dit voorkomen door overdag regelmatig een dun laagje handcrème te smeren en ’s avonds voor het slapengaan een dikke laag”, zegt Karavani. “Heb je last van droge handen of handeczeem, kies dan voor een handcrème met calendula, ureum 2%, ceramiden, en/of shea butter waaraan vetoplosbare vitaminen als vitamine A en E toegevoegd zijn. Ook crèmes op basis van avocado- en olijfolie bevatten goede vetten om de handen gezond te houden. Handcrèmes met geltextuur verzorgen droge handen minder goed. Wie last heeft van handeczeem let er het best ook op zijn handen zo warm mogelijk te houden en de bloedcirculatie te stimuleren door handmassages toe te passen.”

Het is ook aan te raden om buitens­huis latexhandschoenen te dragen als je jezelf niet kan beschermen met handgel of de handen niet meteen kan wassen

Aloë vera

Ook handgel wordt veelvuldig gebruikt, tenminste als je tijdig een flesje hebt kunnen bemachtigen. “Wie geen handgel heeft, kan die zelf maken met 60 % alcohol door de juiste hoeveelheid ethanol met aloëveragel, glycerine en tea tree oil te mengen (zie recept). Zijn die ingrediënten niet meer bij je apotheek, dan kan je oma’s raad volgen: met eau de cologne 4711 kan je ook je handen ontsmetten. Om de huid niet te veel te beschadigen, raad ik aan om 100 ml eau de cologne 4711, waarin 80% alcohol zit, te mengen met 33 ml aloë vera-gel zodat de handen niet uitdrogen door het hoge alcoholpercentage.”

“Daarnaast is het ook aan te raden om buitens­huis latexhandschoenen — of latexvrije handschoenen voor wie daar allergisch aan is — te dragen als je jezelf niet kan beschermen met handgel of de handen meteen kan wassen. Let er dan wel op dat ze niet knellen en kies eventueel voor handschoenen met talk in, zodat transpiratie voorkomen wordt. Katoenen handschoenen zijn geen goed idee, want zo geef je makkelijker ziektekiemen door.”

Homemade handgel

Dit heb je nodig voor 100 ml met minstens 60% alcohol

• 2/3 ontsmettingsalcohol (van minstens 90 %)

• 1/3 aloë vera gel met glycerine (verhouding 2/3 aloë vera gel en 1/3 glycerine)

• 2 à 3 druppeltjes tea tree oil

Meng de ingrediënten goed door elkaar en doe vervolgens in een afsluitbaar flesje.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten, zodat je deze periode rustig en gezond doorstaat.



