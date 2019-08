Exclusief voor abonnees Derde hittegolf van het jaar: houd je hoofd koel met deze tips Redactie

27 augustus 2019

12u52

Bron: Content redactie 308 Fit & Gezond De derde hittegolf van het jaar is een feit. Ook vandaag en morgen worden temperaturen boven 30 graden verwacht. Dat betekent puffen en blazen, en ‘s nachts wakker liggen van de warmte. Hier verzameld: de beste tips en adviezen om het koel te houden: thuis, op de werkvloer en onderweg.

Waarom hebben veel mensen toch zo’n last van slapeloosheid bij zomers weer? Het antwoord is verrassend overzichtelijk. Een goede, diepe slaap bereiken gaat bij voorkeur samen met een verlaging van de lichaamstemperatuur. Als het bloedheet is op je slaapkamer heeft je lichaam veel moeite om af te koelen. En dus ook om het stadium van diepe slaap te bereiken.

