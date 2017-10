Denken dat je slecht slaapt is erger dan écht wakker liggen Timon Van Mechelen

11u34

Iedereen slaapt wel eens slecht, en waarschijnlijk wel meer dan eens. Maar een paar rusteloze nachten hebben, is nog niet hetzelfde als aan slapeloosheid lijden. Volgens een nieuw rapport dat werd gepubliceerd in Behaviour Research and Therapy blijkt dat het erger is om te denken dat je aan slapeloosheid lijdt dan dat je het écht hebt.

Slapeloosheid, of insomnie in medische termen, is een slaapstoornis waarbij je moeilijk in slaap valt, vaak wakker wordt of net heel vroeg wakker wordt. De meeste mensen hebben wel eens last van één van deze symptomen, maar dat wil nog niet daadwerkelijk zeggen dat je aan slapeloosheid lijdt. Vet eten, alcohol of medicatie kunnen je slaapritme bijvoorbeeld ook verstoren. Dat onderscheid maken, is volgens onderzoeker Kenneth Lichstein erg belangrijk.

Hij bestudeerde namelijk 20 onderzoeken en kwam tot de conclusie dat wie denkt dat hij of zij aan insomnie lijdt, daar ook de nadelen van ondervindt. Ook als je officieel eigenlijk helemaal geen last hebt van slapeloosheid. Ze kunnen zich minder goed concentreren, hebben meer nood aan vettig eten en maken daarom meer kans op overgewicht, zijn sneller depressief, hun huid wordt sneller ouder en zo gaat hij wel nog even verder. Wie écht aan slapeloosheid lijdt maar zich niet identificeert als een persoon met insomnie, presteert op alle vlakken beter. Hoewel die mensen in de praktijk veel minder goed slapen.

3 tips van slaapexperts om beter te slapen

1. Het lijkt tegenstrijdig, maar in plaats krampachtig ‘in slaap te willen vallen’, stuur je jouw brein beter in de richting van het denken over ‘wakker blijven’. “Dit kalmeert je angstige brein dat panikeert omdat je de slaap niet kan vatten, en geeft je een kans om rustig genoeg te worden om in te dommelen. Deze techniek noemen we de paradoxale intentie”, legt neuroloog Sujay Kansagra uit.

2. Vaak lig je wakker omdat je iets dwars zit, en zelfs onbewust kunnen hersenspinsels je uit jouw slaap halen. Robert Rosenberg, specialist in slaapmedicatie, adviseert om je hoofd leeg te maken door alles waar jij je die dag druk om hebt gemaakt even kort neer te schrijven. Deze techniek heet ‘constructief piekeren’, en door je gedachten fysiek neer te pennen, zijn ze mentaal al meer uit je hoofd verdwenen. De gemoedsrust die dat met zich meebrengt, zorgt ervoor dat je sneller inslaapt.

3. Een slaapkamer mag niet te warm zijn, en studies tonen aan dat de ideale slaapkamertemperatuur zich tussen 16 en 21 graden bevindt. “Dat komt omdat onze lichaamstemperatuur daalt ’s nachts, waarmee een signaal aan onze hersenen wordt gegeven dat het bedtijd is. Een te warme kamer gaat dit proces tegen,” weet Rosenberg. Andere factoren die je slaap kunnen verstoren zijn fel licht en huisdieren die de kamer in en uit lopen, dingen die je beter kunt vermijden als je zelf al geen goede slaper bent.