Demi Lovato doet het zonder make-up: is dat ook beter voor je huid?

Fit & Gezond Neen, je hebt geen laag make-up nodig om er goed uit te zien. Dat bewijst ook zangeres Demi Lovato (27) met een foto op sociale media. Knap, maar is puur natuur ook beter voor de huid? We vroegen het aan dermatoloog Serge Coopman.

Als je foto’s van bekende sterren bekijkt, zou je denken dat ze nooit last hebben van puisten, rode vlekken of donkere kringen onder de ogen. Voor je begint te vloeken: gelukkig zit de wereld niet zo oneerlijk in elkaar. Ze hebben gewoon een leger make-upartiesten achter zich staan. Net daarom is het verfrissend als een celebrity een natuurlijke selfie post. Demi Lovato geeft alvast het goede voorbeeld. “Omdat ik zo vaak glamoureuze foto’s van mezelf post met tonnen make-up, vind ik het belangrijk om te tonen hoe ik eruit zie zonder”, schrijft de zangeres op Instagram.

Haar volgers reageren laaiend enthousiast en merken - terecht - op dat ze er stralend uitziet. Zo zijn er ook die beweren dat het loont om af en toe de make-upkwasten en smeersels op te bergen. Zo’n detox zou goed zijn voor de huid en je velletje de kans geven om zichzelf te herstellen. Klopt dat, of is het pure lariekoek? Dermatoloog Serge Coopman is daar heel duidelijk in: “Cosmetica zijn op zich niet slecht. Of je het sporadisch of alle dagen gebruikt, speelt geen rol. Hoe je ermee omgaat, is daarentegen wél belangrijk.”

Met mascara in bed

“Het is bijvoorbeeld slechter om in bed te kruipen zonder je te ontschminken. Daar ziet je huid pas van af”, zo gaat Coopman verder. Recente studies hebben inderdaad aangetoond dat onze huid meer stoffen opneemt dan gedacht. Dat gaat om cosmeticadeeltjes, maar ook om luchtvervuiling. Als je die schadelijke stoffen ‘s avonds niet verwijdert, komen die in je bloedbaan en talgklieren terecht. “Een goede reiniging is een must”, stelt de dermatoloog.

Verstoppertje

Een tweede probleem is dat de spullen in het badkamerkastje niet altijd afgestemd zijn op het huidtype. “Mensen met een vette huid of die gevoelig zijn voor acne, hebben de neiging om afdekkende fond de teints en andere producten met een matte-effect te gebruiken om onzuiverheden te camoufleren. Dat is begrijpelijk, maar niet zo slim. Er zitten namelijk fijne partikeltjes - genaamd titaadioxide - in poederfoundations, die diep in de poriën doordringen. Hierdoor geraken je poriën opgestopt en krijg je net meer ontstekingen en acne”, legt Coopman uit.

“In dat geval geldt de regel: enkele dagen per week zijn beter dan zeven dagen op een rij. Een minimalistische routine kan dan nuttig zijn, al is de frequentie an sich niet de grote boosdoener. Het is belangrijk dat je dan op zoek gaat naar de oorzaak van het huidprobleem. Een voorbeeld: sommige mensen met een vette huid gebruiken ook een hormoonspiraal, maar dat is geen gouden combinatie. Een hormoonspiraal zorgt ervoor dat je meer talg aanmaakt, waardoor je huid nog vetter wordt en je meer ontstekingen krijgt. Als je die gaat camoufleren, maak je het probleem des te erger. Het resultaat: nog meer puistjes. Om dat te vermijden, moet je eerst een goede diagnose hebben van je huidtype en vervolgens de juiste verzorgingsproducten en cosmetica uitkiezen.”

Kortom, mensen met een vette huid of een genetische aanleg tot verstopte poriën, moeten uit hun doppen kijken met afdekkende producten die veel poeder bevatten. “Dat geldt trouwens niet alleen voor foundations en dergelijke, maar ook voor zonneproducten met een hele hoge beschermingsfactor die je huid fel afdekken.”

In vuur en vlam

Er zijn ook bepaalde ingrediënten waar je voor moet uitkijken. Als je een contactallergie hebt, is het logisch dat je bepaalde producten moet mijden. Coopman: “Daarnaast bestaat er ook zoiets als comedogene stoffen, oftewel stoffen die de neiging hebben om je op te zadelen met verstopte poriën en zwarte puntjes. Staat er niet-comedogeen op een product? Dan zit je safe.”

“Mensen met een gevoelige huid moeten vooral oppassen met peelings en producten met een huidverjongend effect. Die kunnen best agressief zijn en de huid net roder maken. Soms is het effect zo irriterend dat ze het gevoel hebben in vuur en vlam te staan.” Klinkt dat herkenbaar? Dan volg je het best het beauty-motto: less is more.