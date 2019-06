De work-out van Meghan Markle om opnieuw in vorm te raken na haar bevalling is verrassend eenvoudig Nele Annemans

19 juni 2019

13u03

Bron: Red Online, Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Menig vrouw die een kind op de wereld zette, kan het beamen: een zwangerschap doet wat met je lichaam. En nu baby Archie bijna 7 weken is, probeert ook Meghan Markle opnieuw rustig aan haar conditie te werken. Wat ze daarvoor doet, is verbazend simpel.

Volgens koninklijke experte Katie Nicholl wil Meghan zich graag opnieuw fit voelen, maar heeft ze absoluut geen haast om zich de pleuris te zweten in de fitness zoals ze deed voor ze haar oogappel kreeg. “Ze doet het erg rustig aan en wil vooral genieten van de tijd met haar zoontje”, vertelt Nicholl. Het enige wat Meghan wel doet om opnieuw in vorm te raken? “Regelmatig yogaën”, aldus de royaltyexperte. “Van zware trainingen met gewichten of andere intensieve work-outs is er helemaal geen sprake.”

Meghan werkt dus op een rustige manier opnieuw aan haar lichaam. En dat is ook nodig. Na de bevalling heeft het lichaam immers enkele weken rust nodig om te herstellen. “Rustig wandelen kan wel, maar met andere sporten kan je beter nog 6 tot 8 weken wachten. Heb je een keizersnede gehad, dan is een rustperiode van zo’n 10 weken aangewezen”, vertelt Jan Bourgois, professor inspannings-fysiologie aan de Universiteit Gent.

Sporten die je vanaf 6 à 8 weken mag uitvoeren zijn fitness, dansen, zwemmen, pilates én yoga. Vanaf 3 maanden mag je je wagen aan balsporten, wintersport en hardlopen. Al raadt Bourgois wel aan om jezelf niet te veel te pushen en te luisteren naar je lichaam. “Forceer je niet. Veel dames zijn erop gebrand om zo snel mogelijk na de bevalling hun oude lichaam terug te krijgen. Zoiets duurt echter minstens 3 maanden. Bewegen is noodzakelijk, maar het moet wel aangenaam blijven.”

En met yoga lijkt Meghan een uitstekende keuze te maken. Die sport is immers niet alleen goed voor je uithoudingsvermogen maar heeft nog tal van gezondheidsvoordelen.

Yoga vergroot je flexibiliteit

Het bekendste voordeel van yoga is dat je flexibiliteit opmerkelijk vergroot. De eerste lessen zal je misschien maar moeilijk met je vingers tot aan je tenen raken. Geen paniek, je bent zeker niet de enige. Gewoon elke week opnieuw naar de les gaan en wie weet zit jij na een jaartje yoga samen met je dochter in spreidstand voor de televisie.

Yoga bevordert je bloeddoorstroming

Elke houding bij yoga heeft haar eigen positieve effect op je bloeddoorstroming waardoor er meer zuurstof naar de cellen van je lichaam gestuurd worden.

Yoga verbetert je lichaamshouding

De vele poses bij yoga maken je bewuster van je lichaam. Dat bewustzijn zorgt ervoor dat je jouw lichaamshouding sneller corrigeert als je verkrampt of ineengezakt zit.

Yoga helpt je detoxen

Sommige poses in yoga zien er erg pijnlijk uit, maar schijn bedriegt. De gedraaide houdingen die je aanneemt masseren je organen die op hun beurt opgehoopte afvalstoffen afscheiden. Een gratis detox tijdens je yogaoefeningen. Beter kan je niet hebben.

Yoga verlaagt je bloeddruk

Yoga is een samenspel van lichte en zware oefeningen. Tijdens de ontspanningsoefeningen kom je helemaal tot rust en daalt je bloeddruk stelselmatig.

Yoga verbetert je balans

De vele evenwichtsoefeningen helpen je jouw lichamelijke balans opnieuw te vinden. Schoenen aantrekken zonder neer te moeten zitten zal niet langer een utopie zijn.

Yoga helpt je ontspannen

Na een yogasessie voel je je helemaal ontspannen. De focus die je tijdens de les op de lichaamshoudingen en op je ademhaling hebt zorgen ervoor dat je gedachten over de dagelijkse sleur even verdwenen zijn.

Yoga maakt je gelukkiger

Een uurtje op de mat en je gelukshormoon gaat de hoogte in. Bij elke vorm van beweging gaat namelijk je serotineniveau stijgen. Daarenboven zorgt yoga ervoor dat je stresshormoon (cortisol) daalt.