De waarheid over winderigheid: wanneer wordt het ongezond en wat kan je er tegen doen?

Fit & Gezond Iedereen laat de hele dag door winden (waarvan slechts 1 procent ruikt), maar wanneer je er bovenmatig last van hebt, is er misschien meer aan de hand. Welke voedingsmiddelen zorgen voor bovenmatige darmactiviteit, en waarom heeft de een er al meer last van de ander? Professor maag- en darmziekten Danny De Looze, bekend van het VIER-programma ‘Topdokters’ (UZ Gent) legt het uit: “Niemand zou zich voor zijn winden moeten schamen.”

Iedere mens, man, vrouw of kind, laat de hele dag door winden. Ongeveer 12 tot 25 per dag. Winden zijn in principe niets anders dan gas dat losgelaten wordt door het lichaam. Elke dag (en vooral ’s nachts) tussen 500 en 1.500 milliliter gas. De ‘lucht’ in onze darmen bestaat uit zuurstof en stikstof, maar ook uit koolstof en ­methaan. Darmgassen ontstaan voor een groot deel uit een simpel fenomeen: door lucht in te slikken. Als we eten of drinken, happen we ongewild lucht binnen, maar ook als we spreken of speeksel doorslikken.

Soms ontsnapt die lucht weer via een oprisping van de maag. Soms reist de lucht door naar de darmen en verlaat dan het lichaam in de vorm van een wind. Mensen die veel praten, snel eten of vaak kauwgum eten, zullen sneller last hebben van winderigheid, al is de ingehapte lucht slechts een deel van de lucht die langs de anus ontsnapt. Scheten worden namelijk veroorzaakt door een samengaan van verschillende factoren. Waarom het in onze darmen dan ­precies zo gassig en tochtig is, vragen we aan professor en Danny De Looze. Die schreef onlangs een boek waarin hij pleit voor de vrije winden.

Voor topdokter De Looze hebben winden geen geheimen: “Darmgassen ontstaan grotendeels door de werking van de darmflora, de bacteriën die in je darmen zitten. Zestig procent van de stoelgang wordt gevormd door bacteriën. De overige veertig procent is ‘de rest’, het product van de bacteriële vergisting, de fermentatie, waaronder het gas.”

Dr. De Looze: “Een deel van onze darmgassen wordt door de darmwand opgenomen en komt gewoon in de bloedbaan terecht, waarna er een uitwisseling is ter hoogte van de longen. We ademen die gassen gewoon uit.”

Vooral mensen met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) zullen hevige pijn krijgen als ze een wind inhouden, omdat hun darm op die manier wordt uitgerekt Professor De Looze

De rest van de gassen verzamelt zich in de dikke darm. Soms ontstaat er zo’n druk op de darmwand dat de gassen buikpijn kunnen veroorzaken. Gelukkig kunnen de meeste mensen de druk van de ketel halen door een verlossende wind te laten. Als de omstandigheden het toelaten, tenminste. Kan het kwaad om scheten op te houden? Prof. De Looze: “Kwaad kan het niet, nee, maar het zal op den duur leiden tot een opgeblazen gevoel en veel ongemak. Vooral mensen met een prikkelbaredarmsyndroom (PDS) zullen hevige pijn krijgen omdat hun darm op die manier wordt uitgerekt. Voor hen is het zeker beter om de winden te evacueren.”

De onwelriekende dreef

Trage koolhydraten in groenten, graan en fruit veroorzaken gassen. Ze worden niet volledig verteerd door de enzymen in de dunne darm. De darmflora in de dikke darm zullen de half verteerde koolhydraten in de dikke darm door fermentatie gedeeltelijk omzetten in waterstof, koolstofdioxidegas en methaan.

Vezelrijke koolhydraten geven dus aanleiding tot flink wat winderigheid. Wie dacht dat het dan met een lowcarbdieet opgelost was, zal daardoor niet verlost zijn van onverwachte flatulentie. Ook proteïnerijk voedsel (zoals in het populaire ketodieet) kan aanleiding geven tot ontsnappende stinkerds. Het lichaam verteert proteïnen zoals rood vlees en eieren namelijk een stuk trager dan koolhydraten, met als gevolg dat de fermentatie door de darmflora langer duurt. Bij dat trage proces komt er ­behoorlijk wat geurloze stikstof vrij en een pak (niet zo geurloze) zwavelverbindingen. Proteïnescheten kunnen ­daardoor echte stinkbommen zijn.

Let wel: slechts één procent van onze scheten heeft effectief een geur. Toch kan dat ene procent aanleiding geven tot heel wat gêne en irritatie. Op het werk, op de trein, tussen de lakens. Wat kan je doen om de geur van je scheten in te dijken? Van groenten zoals spruiten, uien, kolen en bonen is geweten dat ze veel onaangenaam ruikende gasvorming veroorzaken. Die kan je dus beter niet eten als je een romantische date gepland hebt.

Hebben vegetariërs meer last van stinkscheten?

Prof. De Looze: “De geur van winden is onvoorspelbaar. Dat hangt natuurlijk af van de samenstelling van iemands darmflora. Vezels geven normaal gezien meer aanleiding tot gas, maar de geur hangt af van het type vezel. Sla vergist niet en gaat vlot door de darmen, net zoals de schil van tomaten, wortelen, champignons: die worden niet vergist. Graanvezels worden in de regel wel vergist en geven aanleiding tot winderigheid. Van vegetariërs kan je dus zeggen dat ze meer stoelgang zullen produceren en meer gassen. Maar evengoed zijn mensen die veel vlees eten geneigd tot stinkende winderigheid, omdat die grote hoeveelheid vetten en eiwitten, die veel aminozuren met zwavel bevatten, ook in de darm vergist moeten worden.”

Zo’n 70 procent van alle volwassenen wereldwijd heeft niet genoeg enzymen in de darmen om melkproducten goed te kunnen verteren

Welke voedingsproducten geven geuren en welke niet?

Ook melkproducten kunnen onaangename winderigheid veroorzaken, maar dat is afhankelijk van mens tot mens. Zo’n 70 procent van alle volwassenen wereldwijd heeft eigenlijk niet genoeg enzymen in de darmen om melkproducten goed te kunnen verteren. Wie toch veel kaas en vlees eet, zal meer kans hebben om ’s avonds met flatulentie in de zetel te belanden. Bier en wijn zullen ook meer veesten veroorzaken: bier door de gist en de koolhydraten en wijn door de toegevoegde sulfieten. Al vindt dokter De Looze wijn misschien toch een betere optie dan bier. Desalniettemin: hoe romantisch een kaas-en wijnavondje ook mag klinken, je zal achteraf niet geheel geluidloos door de Kamasutra raken.

Toch maar braafjes cola drinken dan? Liever niet. Ook koolzuurhoudende dranken zijn uit den boze voor wie het graag windstil houdt. Wat kan je dan doen om flatulentie te vermijden? Veel plat water drinken (zonder al te veel lucht binnen te happen), lactoseproducten vermijden en zorgen voor een evenwichtige inname van koolhydraten, eiwitten en vezels. Veel vezels kunnen dan wel de neiging geven tot meer wind in de buik, maar zonder vezels krijg je algauw constipatie, met nog meer venijnig gas. Wat proteïnen ­betreft: een beperkte hoeveelheid per dag is uiteraard beter dan een hele hoop. Alle ketotrends ten spijt. De richtlijn voor een normale niet-al-te-intensief-sportende-mens: vermenigvuldig je lichaamsgewicht met 0,72. Dat is de ideale inname van proteïnen per dag, in gram.

Wind tegen wil en dank

Toch spelen er nog factoren mee die, naast voeding, roet in het eten kunnen gooien. Medicatie zoals antibiotica kunnen de darmflora flink verstoren en gerommel in de darmen veroorzaken. Mensen met het prikkelbaredarmsyndroom zullen veel meer last hebben van flatulentie. Patiënten met coeliakie, die geen gluten verteren, kunnen enorm last krijgen van winderigheid. Ook medische ingrepen in de darmen kunnen ten slotte soms een wildgroei van bacteriën teweegbrengen, met een overproductie aan darmgassen tot gevolg.

Een curieus gegeven is dat ook zwangere vrouwen zich vaak meer geconstipeerd én winderig voelen dan voor hun zwangerschap. Dat ligt aan de productie van progesteron, een hormoon dat de spieren in het lichaam doet ontspannen, waaronder ook de spieren die de spijsvertering in de darmen bevorderen. Een tragere darmbeweging geeft aanleiding tot meer gassen en uitbundig scheten laten. Een ‘opgeblazen gevoel’ is hierbij wel een sterk eufemisme. Het lijkt soms wel alsof een zwangere buik zichzelf opblaast met darmgas om wat rek op de hele groeiende affaire te zetten.

Even curieus is misschien ook dat vrouwen rond hun menstruatie ineens meer last kunnen krijgen van rare stoelgang en winderigheid. Erg veel research is daar nog niet rond gedaan, al zou die neiging tot scheten een gevolg zijn van de hogere gehaltes aan oestrogeen en progesteron, die dan weer constipatie en meer gasvorming tot gevolg zou hebben. Ook het teveel aan prostaglandines, waardoor de baarmoeder bij de menstruatie samentrekt, zouden leiden tot ­contracties in de nabije spieren, die dan weer op de darmen werken en winderigheid veroorzaken. Het blijft alsnog een domein waar prof. De Looze zich zelf niet aan waagt.

Mensen voelen soms gêne – geheel ­onterecht – over winden die hen weleens ontsnappen. Dat is nergens voor nodig

Wanneer moet je gealarmeerd zijn door je eigen frequente of stinkende scheten? Professor De Looze stelt ons gerust: ­“Eigenlijk nooit! Winden hebben altijd te maken met voeding. Eet gewoon gezond. Eet weinig rood vlees, weinig vet, weinig suiker en vooral: blijf veel vezels eten. Eet trage koolhydraten onder de vorm van vezels, waardoor je minder kans hebt op zwaarlijvigheid, hart- en ­vaatziekten of kankers.”

“Dat je daardoor winden moet laten: en dan? Er is geen enkel probleem met winden laten! ­Mensen voelen soms gêne – geheel ­onterecht – over winden die hen weleens ontsnappen. Dat is nergens voor nodig. Ik probeer aan iedereen te ­zeggen: laat maar vliegen. Ik hoop dat ­iedereen die boodschap in mijn boek ter harte zal nemen en dat iedere mens in Vlaanderen eindelijk, zonder schroom, gewoon zijn winden kan laten. Dat zou ik fantastisch vinden.”

Winden ­vermijden?

Een gezond, uitgebalanceerd voedingspatroon is belangrijk, maar eetgewoonten ook:

• praat niet tijdens het eten

• eet nooit in de haast

• kauw langzaam

• gebruik geen rietje bij het drinken

• drink niet van een fles

• drink geen dranken met bubbels

• vermijd kauwgum

• vermijd voeding met sorbitol en fructose

• slurp niet van warme dranken

• zorg voor voldoende lichaamsbeweging

Wind in de buik die niet kan ontsnappen? Ga op de grond zitten, op de knieën en ellebogen, hoofd naar beneden, achterwerk in de lucht. Na een tijd zoekt het gas vanzelf de weg naar boven.

Weetjes over flatulentie

• Volgens de etiquette volstaat het zichzelf te excuseren met een ­gewone ‘pardon’, zonder verdere ­uitleg, wanneer een wind onverwacht de conversatie doorklieft. Echt onbeleefd is het pas wanneer je doet alsof er niets gebeurd is.

• Oude mensen laten niet meer ­scheten dan jonge. Doordat hun bekkenbodemspieren wat meer verslapt zijn, kunnen scheetjes hen misschien iets sneller ontsnappen.

• Mannen en vrouwen laten evenveel winden.

• Mannen aan een urinoir zijn ­geneigd om ongewild winden te laten, simpelweg omdat met de ontspanning van het plassen ook de andere spieren in de bekkenbodem ontspannen, zoals de sluitspier.

• Een trucje dat werkt bij een on­overkomelijke scheet is tegelijk luid hoesten ter camouflage.

• Sommige asana’s in yoga bevorderen de winden. Child’s pose is er een van. Scheten laten in de yogales is de normaalste zaak van de wereld.

• Er is geen enkel bewijs dat stille ­scheten meer zouden stinken.

• Bij het Inuitvolk in Canada geldt een scheet na de maaltijd als een uiting van dankbaarheid.

• De Yanomami, een indianenstam uit Zuid-Amerika, begroeten elkaar met een scheet.

• In China is schetenruiker een zeer goed betaald beroep. Je moet een lange opleiding volgen om aroma’s te herkennen in scheten die zouden kunnen wijzen op verstoorde darmflora en ziekten.

Wij bundelen alle adviezen van experts over voeding en beweging binnen Jouw Gezondheid.

Op gewicht blijven of afvallen, zonder jezelf van alles te ontzeggen? Diëtiste Sanne Mouha geeft raad: “Verdeel je calorieën slim over de dag”

Topdokter veegt de vloer aan met voedingsmythes: “We zijn niet allemaal glutenintolerant. En drink vooral melk, ook als je geen lactose verteert

“Ik wil vet verliezen, maar ook spieren opbouwen”: Lieven Maesschalck en zijn team beantwoorden al je fitnessvragen