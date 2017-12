De voordelen van regelmatig naar de sauna gaan Timon Van Mechelen

12u18 16 Thinkstock Fit & Gezond Uit een recent – hoe kan bijna anders – Fins onderzoek blijkt dat regelmatig naar de sauna gaan helpt tegen een hoge bloeddruk. En omdat de wintertijd hét uitgelezen moment is voor een dagje relaxen in een saunacomplex, sommen wij daarom nog een aantal andere voordelen op van zweten in een houten blokhut.

Aan de Finse studie namen 1.621 mannen tussen 42 en 60 jaar deel. Het resultaat: het risico op een hogere bloeddruk was 24% lager bij mannen die twee tot drie keer per week gingen zweten. Meer bezoekjes aan de zweethut is nog beter: zij die vier tot zeven keer per week gaan, lopen 46% minder risico op een hogere bloeddruk. In de sauna kan de lichaamstemperatuur met 2 graden stijgen, waardoor de bloedvaten verwijden. In combinatie met het vocht- en zoutverlies verlaagt de bloeddruk.

Maar een sauna heeft nog veel meer voordelen. Denk aan:

Het kan het risico op dementie verlagen

Uit een eveneens Fins onderzoek – de Finnen willen wel heel graag hun reputatie van ‘Land van de Sauna’ bewaren – bleek vorig jaar dat er maar liefst 66 procent minder vaak dementie vastgeld wordt bij wie tussen de 4 en 7 keer per week naar de sauna gaat in vergelijking met wie “maar” één keer per week of niet naar de sauna gaat.

Het heeft een relaxerend effect op lichaam en geest

Sauna ontspant de spieren, maar de warmte en kalme omgeving helpen ook om mentaal rust te vinden.

Het is goed voor de ademhaling

Naar de sauna gaan zorgt voor een betere doorbloeding van de luchtwegen en het zorgt ook voor een tijdelijke verbetering van de longfunctie. Het zou daarom gunstig zijn voor astmapatiënten en mensen met chronische bronchitis, al is daar nog niet voldoende onderzoek naar gebeurd.

Het versterkt het immuunsysteem

Volgens een onderzoek versterkt de sauna het immuunsysteem, doordat de productie van witte bloedcellen en antilichamen verhoogd wordt. Wie regelmatig eventjes gaat zweten, loop tot 30% minder verkoudheden op.

Goed voor de huid

Dankzij de betere doorbloeding wordt de huid van binnenuit gereinigd. Dode huidcellen worden ook week en komen los, waardoor je huid terug gaat glanzen en zachter aanvoelt. Cosmetica trekt daarna ook sneller in de huid.