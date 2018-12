De verrassende plek waar je in winter veel meer last hebt van acne Nele Annemans

12 december 2018

17u12

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Net als je denkt dat je alle producten in huis gehaald hebt om je huid winterproof te maken (ja, ook op gure, donkere dagen moet je je gezicht insmeren met een SPF), is er waarschijnlijk een gebied dat je vergeet te reinigen. En helaas is dat net dé plek waar puistjes hoogtij vieren in de winter.

We hebben het over het gebied onder je kin. Die verborgen plek is extra gevoelig voor puistjes door die o zo schattige dikke truien en sjaals die je draagt, vermengd met je zweet. Anderen vergeten dan weer gewoon om hun gezicht te reinigen onder hun kaaklijn.

En hoewel je sommige puistjes gewoon niet kan tegenhouden (denk maar aan die niet zo fijne tijd van de maand), zijn er wel enkele dingen die je kan doen om die typische winteronvolmaaktheden te voorkomen.

Zo verwijder je het best eerst alle make-upresten van je gezicht (en kaaklijn) voordat je begint met je reiniging. Wij zijn bijvoorbeeld fan van deze make-upremover van Bobbi Brown.

Wat betreft gezichtsreinigers is de Dermopurifyer reinigingsgel van Eucerin die salicylzuur (lees: het ultieme ingrediënt tegen puistjes) bevat, onze favoriet. Vergeet daarbij zeker niet om ook je kin, hals en decolleté te reinigen en je zal zien dat je deze keer wel gespaard blijft van die ongewenste gasten op je kin en gelaat!