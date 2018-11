Dé ultieme reden waarom je moet zingen in de auto Margo Verhasselt

14 november 2018

08u58

Na een lange werkdag in je auto stappen en meebrullen met je favoriete muziek, is er iets dat een mens gelukkiger kan maken? Wij dachten het niet. Wat je waarschijnlijk nog niet wist, is dat het effectief ook een positief effect kan hebben op je gezondheid.

Onderzoekers toonden al aan dat wanneer je 50 minuten naar opmonterende muziek luistert, het lichaam meer antilichamen aanmaakt. Die antilichamen hebben dan weer een gunstig effect op je immuunsysteem en kunnen je lichaam beter beschermen tegen bacteriën. De wetenschap stelt daarnaast dat even meezingen met je favoriete muziek in de auto ook echt een positief effect kan hebben op je gezondheid en wel hierom:

Het vermindert stress

Zingen heeft heel wat voordelen, dat beweren psychologen al langer maar er is nu nog meer informatie dat de positieve effecten benadrukt. Een wereldwijde studie uit 2017 bij meer dan 1.700 mensen die in een koor zaten, toont aan dat mensen die in groep zingen gelukkiger zijn dankzij de sociale band die ze opbouwen.

Kelly Kitley, psychotherapeut, meent dat ze zelf ook al de voordelen van zingen in de auto ondervond. Ze werkt volledige dagen met patiënten. De perfecte afleiding na een lange dag? Even zingen in de auto bij het naar huis gaan. “Vroeger kwam ik thuis en dronk ik een glas wijn. Zes jaar geleden ben ik echter gestopt met drinken en zocht ik naar een positieve vervanging. Ik hou van muziek en meezingen geeft me heel veel energie.” Ze wijst er op dat het een goed alternatief kan zijn voor mensen die niet graag mediteren of niet goed met stress om kunnen.

Connie Omari, counselor, deelt die mening. Zij raadt haar patiënten dan ook aan om te zingen in de wagen. Het kan een meditatievorm zijn en je gedachtes kalmeren. “Als je naar muziek luistert, dan kan je negatieve gedachtes omzetten in positieve."

Je maakt het knuffelhormoon aan

Muziek luisteren zou ook oxytocine vrijmaken, een hormoon dat ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd wordt. Mensen maken die stof het meest aan wanneer ze met iemand knuffelen of aan het begin van een nieuwe relatie. Oxytocine bevordert gevoelens zoals vertrouwen, relaxatie en stabiliteit. Het gaat daarnaast ook je humeur verbeteren. Naast oxytocine komt er ook serotonine vrij, wat dan weer effect heeft op je zelfvertrouwen en angstgevoelens.

Naast de plezierige hormonen, maak je tijdens het zingen ook een goede portie dopamine aan. Een neurotransmitter die handig van pas kan komen als je nog even in de file moet staan. Het heeft namelijk effect op je emoties, en kan helpen bij het produceren van geluk. Dopamine boost je motivatie om te rijden, wat gaat maken dat je minder agressief bent in het verkeer.

Het kan je helpen om met emoties om te gaan

Zelfs al heeft het deuntje waarbij jij meezingt een triestige tekst, het kan nog steeds helpen om je emoties in de hand te houden. Afhangend van in welke gemoedstoestand jij je bevindt, kan muziek een therapeutisch effect hebben.