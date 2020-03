Dé trend van het moment: fitnessen in je living Joni Horemans

20 maart 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Om de bekende redenen zijn fitnesscentra en sportclubs ook al zeker tot 5 april gesloten. Als ijverig aan zijn conditie werkende burger, sta je dan wel even voor een zoveelste uitdaging. Van de nood kan je weliswaar een deugd maken, want ook thuis in je living kan je aan je gezondheid werken. Er is zelfs al een nieuw woord voor: quarantrainen!

Tip 1: Strak schema

Wanneer er geen trainer op je toeziet, is het helaas niet altijd evident om braaf je oefeningen te doen, en niet stiekem een beetje vals te spelen. Het is natuurlijk ook extra verleidelijk om een training over te slaan als er geen sportvriend- of vriendin op je staat te wachten aan de fitness.

Bedenk wel dat het om je eigen gezondheid gaat. Zelfdiscipline zal onmisbaar zijn om niet te slabakken. Een handige truc om jezelf te motiveren bestaat erin routine te creëren. Stel een slim schema op met oefeningen en plan die op vaste tijden in, bijvoorbeeld op de uren waarop je onder normale omstandigheden aan het trainen zou zijn. Een strakke weekplanning verplicht je om in actie te komen en vormt een effectief wapen tegen uitstelgedrag.

Tip 2: Zoek een virtuele coach op YouTube...

Heb je toch begeleiding of professionele aansturing nodig, dan is Youtube echt jouw ideale fitnesscoach ad interim! Doe zelf eens de test en tik het woord ‘workout’ in. Hoera, oneindig aantal hits! Vervolgens kies je zelf een beetje waar je goesting ligt: buikspieroefeningen, een full body training of cardio workout.

Ook de lengte van je training kan je via de zoekbalk bepalen (10 min, 20 min, 60 min), alsook het niveau (beginner, intermediate, pro).

Liever yoga voor jou? Dan zal je ook ettelijke mensenlevens zoet zijn met de sessies die je online terugvindt. En al zijn deze virtuele trainers misschien niet zo streng of goed als je gebruikelijke exemplaren van vlees en bloed, ze zijn wél helemaal gratis.

Tip 3: ...of via een toffe app

Naast YouTube vind je nog massa’s alternatieven in applicatieland. Apps zijn niet altijd gratis, maar je kan ze wel beter afstellen op je persoonlijke situatie.

De betere (vaak betalende) app laat je zelf eerst checken hoe het zit met jouw conditie, en vervolgens krijg je oefeningen op maat. Ze houden ook rekeningen met welke toestellen er al dan niet in de buurt zijn. Je vooruitgang is makkelijk bij te houden en feedback krijg je van gecertificeerde trainers.

Goeie apps zijn onder meer Fitbit Coach, Sworkit, Carrot fit (opgepast voor de hilarische bitchy personal coach!) of Freeletics. Voor de yogi is Asana Rebel een echte aanrader.

Goed om te weten : een heleboel lokale coaches, studio’s en centra lanceren nu óók virtuele lessen om hun klanten te helpen en toch nog een centje te verdienen in coronatijden.

Tip 4: Veel ruimte? Home fitness!

Zet je liever zware middelen in om fit te blijven en heb je genoeg plaats in huis, of zelfs een aparte ruimte? Dan is dit het uitgelezen moment om eindelijk dat fitnesstoestel aan te schaffen waar je al zo lang van droomt. Het geld dat je deze periode uitspaart van je café- en restaurantbezoek kan je investeren in een loopband of hometrainer. Zet je hometrainer in de buurt van je tv en het zal je verbazen hoe snel je de tijd wegfietst, terwijl je voor de elfhonderddertigste keer naar Friends kijkt. ‘s Ochtends je mails lezen kan net zo goed op de loopband. Hou wedstrijdjes met je huisgenoten rond 10.000 stappen per dag. Gebruik je fantasie! Met een sporthorloge hou je je vorderingen ook nauwgezet in de gaten. Bekijk hier ook eens de aanbiedingen in de HLN Shop.

Tip 5: Loop een marathon

Ook de dagen waarop je jezelf niet in het zweet traint, is het belangrijk om in beweging te blijven. Filmmarathons zijn zeker plezant, maar je lichaam is er heel wat minder gebaat bij. Lang stilzitten is thuis even schadelijk voor je gezondheid als op kantoor. Loop dus liever een echte marathon, of begin dan toch met een rondje rond het blok. Ja, dit is toegestaan zolang je niet meer dan één extra persoon op de been brengt en de verplichte afstand respecteert.

Het kan ook rustiger: speel bijvoorbeeld tikkertje met je kinderen, werk in de tuin of begin aan je lenteschoonmaak. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je echt minstens 30 minuten per dag in de weer bent en vermijd om langer dan een uur onafgebroken stilzitten.

En ook: Superman/vrouw in actie

Beweging koppelen aan liefdadigheid geven we erg graag als extra optie bij. Waar het voor ouderen riskant is om het huis te verlaten, spring jij in de bres. Hoor bijvoorbeeld eens bij je buren, vrienden of familie of er iemand hulp kan gebruiken met pakweg het uitlaten van de hond, boodschappen doen of afhalen van medicijnen. Vind je niet meteen een opa/oma in nood, dan kan je briefjes in de bus steken, of je als vrijwilliger aanbieden via het platform impactdays.be. Je ontdekt dan waar in jouw gemeente iemand je hulp kan gebruiken.

