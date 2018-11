De runnersface: veroudert je huid sneller als je te veel sport? Nele Annemans

14 november 2018

12u53

Een rondje joggen helpt je niet alleen te ontstressen en beter te slapen, het houdt ook je hersenen scherp én het maakt je lichaam fysiek sterker. Eén nadeel: lopen zou ervoor zorgen dat je huid sneller veroudert. Maar klopt dat ook wel?

Misschien hoorde je er al van, misschien nog niet, maar volgens sommige onderzoekers bestaat er zoiets als de runnersface waarbij je gezicht sneller veroudert door te intensief te lopen. Tijdens het hardlopen stuitert het gezicht herhaaldelijk, en dat zou ervoor zorgen dat je gezicht zijn elasticiteit verliest en er minder vol uitziet. En het is dat gebrek aan volheid dat geassocieerd wordt met het ouder worden. Toch gaan er ook stemmen op dat sporten de conditie van je huid net zou verbeteren. Dus hoe zit het nu echt?

De runnerswat?

Het idee achter de runnersface is volgens dokter Rachel Nazarian van de Schweiger Dermatology Group in New York City het resultaat van enkele oude onderzoeken. Zo zijn er bepaalde studies die aantonen dat extreem sporten nadelige effecten kan hebben op de huid. Dat zou komen door een teveel aan vrije radicalen en oxidatieve stress waardoor je bindweefsel wordt aangetast en er sneller rimpels ontstaan.

Nazarian merkte op dat je lichaam meer vrije radicalen produceert als het onder druk staat. Om de effecten van die vrije radicalen te bestrijden, gebruikt je lichaam antioxidanten. Die antioxidanten neem je ofwel op door je voeding ofwel worden ze door je lichaam geproduceerd. Oxidatieve stress wordt dan omschreven als een verstoring in de balans tussen de productie van vrije radicalen en antioxidanten.

“Als je schade oploopt door vrije radicalen of oxidatieve stress, zal je ook sneller tekenen van veroudering opmerken. Dat komt omdat de afbraak van collageen en elastine, die allebei voor stevigheid en elasticiteit zorgen, versneld wordt en je huid er dus slapper uitziet”, aldus Nazarian. “En het is dat proces dat kan leiden tot de gekende runnersface.” Maar de dermatologe benadrukt dat je de potentiële schade kan voorkomen door een gevarieerd dieet met veel antioxidanten. “Een dieet met veel groene bladgroenten en fruit in combinatie met het gebruik van vitamine C-serums kunnen de nadelige effecten van vrije radicalen onderdrukken waardoor je huid gezond en jong blijft.”

Schade van de zon en luchtvervuiling

Maar oxidatieve stress kan naast te veel intensieve training ook ontstaan door de luchtvervuiling volgens Nazarian. “Mensen die buiten sporten krijgen zo twee keer te maken met oxidatieve stress.” Volgens dermatologe Kanchanapoomi Levin is de huidveroudering zelfs meer te wijten aan de schade van de zon dan aan het stuiteren van je sneakers op de stoep of loopband. “Overmatige blootstelling aan de zon zorgt voor ongelijke pigmentatie, een verdikte huid, rimpels, volumeverlies en uiteindelijk soms ook huidkanker. De veroudering van je huid komt dus vooral doordat je onbeschermd in de zon loopt, en niet door het sporten zelf.” Als je veel buiten sport, is het dus belangrijk dat je altijd een zonnecrème smeert en beschermende kledij draagt.

Sporten is een must

Toch zijn de twee dermatologen het er ook over eens dat lichaamsbeweging een absolute must is voor je gezondheid en dat een gezonde levensstijl ook veel positieve effecten kan hebben op je huid. “Allereerst verhoogt lichaamsbeweging je bloedcirculatie waardoor de aanvoer van zuurstof en voedingstoffen naar de lichaamscellen verhoogd wordt. Het resultaat: je huid herstelt sneller en de collageenproductie neemt toe”, vertelt Kanchanapoomi Levin.

Ook het zweet dat je lichaam tijdens een work-out afgeeft, kan goed zijn voor je huid volgens de dermatologe. “Transpiratie maakt deel uit van het natuurlijke proces van je lichaam om afvalstoffen en zijn bijproducten zoals ureum en ammoniak te verwijderen waardoor je huid er zuiverder uitziet. Zweten activeert daarnaast de productie van talg, een natuurlijke olie die je huid verzacht en hydrateert.” Aan de andere kant is het belangrijk om je huid altijd te reinigen nadat je gezweet hebt. “Als zweet zich mengt met vuil en make-upresten, raken je poriën sneller verstopt waardoor acne veroorzaakt of verergerd kan worden”, aldus Kanchanapoomi Levin.

Tot slot kan sporten ook helpen om de productie van het stresshormoon cortisol te verlagen. “Minder cortisol in je lichaam is gunstig voor allerlei chronische huidaandoeningen zoals eczeem, psoriasis en acne.”

Conclusie? “Blijf bewegen. De antiagingvoordelen zijn zoveel groter dan de mogelijke nadelen van sporten”, aldus Nazarian.