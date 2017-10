De recepten die het leven van Nathalie Meskens veranderden: "De kilo's bleven vanzelf weg" Eva Van Driessche

10u13 34 Bram Debaenst Fit & Gezond Ze zag er plots zo goed uit, stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu het geheim deelt in een receptenboek. "Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!"

Nathalies verhaal

Nathalie Meskens (35) heeft bewogen jaren achter de rug. Ze leek met een topsnelheid te leven en jongleerde met heel wat jobs tegelijkertijd: een filmrol, televisiewerk, twee restaurants. Tegelijkertijd ging het in de liefde net niet goed. Ze slankte flink af. Door intens te sporten voor een filmrol, maar ook door een nieuw eetpatroon, zo blijkt. Want om alle ballen in de lucht te houden ging Nathalie op zoek naar wat haar een gezond lichaam kon opleveren. "Bewuster gaan eten heeft mijn lichaam helemaal veranderd. Ik voel me energieker dan ooit en ik hoef niet meer op mijn gewicht te letten. De kilo's verdwenen vanzelf. Bovendien zijn alle gerechten lekker, dat was ook extreem belangrijk voor een foodie zoals ik." Ze verzamelde 68 recepten die haar die mentale en fysieke boost gaven.

Hoe zie ik er vanbinnen uit?

«Voor Danni Lowinski was ik heel veel bijgekomen, die kilo’s moesten er weer af. Ik heb dat met een klassieke diëtiste gedaan en dat deed prima zijn werk. Maar ik begon er verder over na te denken. Eigenlijk waren die kilo’s voor mij niet zo belangrijk, maar wel hoe ik me voelde. Ik wou eens weten hoe ik er vanbinnen uitzag. Puur uit nieuwsgierigheid heb ik me helemaal binnenstebuiten laten keren: bloedonderzoek, botscan, mammografie, de hele lijst. Functioneer ik eigenlijk wel zoals het moet? Daaruit bleek dat ik bepaalde voedselallergieën had. Ik las ook veel boeken over het thema: de voedselzandloper, de boeken van Rens Kroes, van de zusjes Hemsley. Ik gooide mijn eetpatroon om, liet geraffineerde suikers, gluten en lactose achterwege. En sinds ik daar op let, blijft mijn gewicht stabiel en blijft mijn energie op peil. Dus ja, voor mij heeft het mijn leven veranderd. Of je zelf zover gaat om je op voedselallergieën te laten testen, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar je kan wél eens gaan experimenteren met een paar receptjes en zien of het jou ook deugd doet.»

Geen hype

«Het woord ‘gezond’ is zo beladen, ik probeer dat uit de weg te gaan. Het gaat erom dat ik zocht naar lekker eten dat mijn lichaam optimaal doet functioneren. Die voedselallergieën lijken misschien een hype, maar voor mij is dat absoluut niet het geval. Door te weten wat je lichaam niet verteert, kan je het beter verzorgen. Ik voel het verschil. Je kan trouwens genezen van de allergie, door lang genoeg goed te eten.»

Bram Debaenst

Ook ontspannen

«Ik eet nu niets wat ik niet mag eten, maar ik zie het zeker niet als straf omdat het wél lekker is. Ik ben ook niet te streng voor mezelf. Terwijl ik vroeger nogal holde, neem ik nu bewuster tijd om te genieten en te ontspannen. Dat gaat steeds beter. Ik geniet van massages, een lekker glas wijn of reizen. Voldoende rusten, genieten en slapen is een must voor mij.»

3 x boost voor je lichaam

«Zonder iets te laten, kan je deze drie tips al eens proberen om je beter in je vel te voelen:

1. Probeer eens niet twee gigantische maaltijden per dag te eten, maar kleinere dingen door de dag heen. Ik voel me soms een eekhoorn, om de twee uur ben ik wel op iets aan het knabbelen. Als ik een drukke werkdag heb, dan heb ik geen tijd om twee uur plat te liggen na een zwaar middagmaal. Want geef toe, als je als lunch pasta met room eet, dan ben je toch toe aan een dutje?

2. Experimenteer met peulvruchten zoals linzen en kikkererwten. Ze geven je massa’s energie, veel meer dan vlees.

3. Gebruik de volledige variatie aan groenten en kruiden. Door verse koriander, munt of basilicum over je gerecht te strooien maak je het zoveel lekkerder. Ik weet dat sommige gezonde ingrediënten helaas veel geld kosten, zoals chiazaad; da’s jammer, maar daar hoef je ook niet elke dag mee te koken. Door met groenten van het seizoen te koken doe je ook al veel.»

De Thaise keuken: nog altijd top

«Mijn liefde voor de Thaise keuken is natuurlijk niet weg te denken. Gelukkig passen veel Thaise gerechten in mijn nieuwe eetpatroon: veel groenten, verse kruiden, glutenvrij, geen lactose. In het boek staat een recept voor heerlijke Thaise mosselen.»

Plan Boost, de 68 recepten die mijn leven veranderden van Nathalie Meskens € 24,99 uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts

Bram Debaenst