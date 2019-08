De pil niet zo effectief tegen acne en slecht voor je libido: zo verdwijnen je puistjes zonder dat je sekslust eronder lijdt Nele Annemans

04 augustus 2019

12u40 0 Fit & Gezond Puistjes worden vaak bestreden met de anticonceptiepil. Maar die hormoontherapie blijkt niet zo effectief én heeft vaak een negatieve invloed op je libido. Zo kan je toch je komaf maken met het ontsierende euvel zonder dat je sekslust vermindert.

De anticonceptiepil kan tal van ongemakken met zich meebrengen zoals depressie, bloedstolsels en gewichtstoename. Toch wordt ze nog vaak voorgeschreven om puistjes te bestrijden. “Dat is echter niet altijd de beste oplossing voor acne”, vertelt bio-ingenieur Ingmar Claes, die als chief scientific officer bij het verzorgingsmerk YUN al jaren onderzoek doet naar de huidflora. “‘In elk type anticonceptiepil zitten andere hormonen die een andere impact kunnen hebben op acnesymptomen. Zo kan een pil met een hogere androgene werking zelfs de talgproductie bevorderen en acne versterken. Zeker is het feit dat de pil veel effecten heeft die we wetenschappelijk nog niet volledig kennen en dus ook risico’s met zich meebrengt.”

Geen goesting

Daarnaast kan de pil een negatieve invloed hebben op je libido en breder op je liefdesleven. De pil duwt als het ware een stroom synthetische hormonen in ons lichaam, maar die stroom verstoort onze eigen hormoonproductie en het evenwicht ervan. De hormonen die van nature aanwezig zijn in ons lichaam hebben een impact op hoe we de mensen rondom ons waarnemen en hoe we bij hen overkomen. Maar als we de pil innemen, hebben ze invloed op dit verschijnsel. Op die manier kan de pil een negatieve invloed op je liefdesleven hebben. Gebruik je zelf de pil en heb je zopas een zomerliefde gespot? Neem dan de volgende mogelijke bijwerkingen zeker mee in gedachte:

1. Tegenpolen trekken elkaar aan. Dat wil zeggen dat we ons vooral aangetrokken voelen tot mensen die er anders uitzien, anders ruiken, en in het algemeen heel verschillend zijn van ons. Een partner die genetisch niet hetzelfde is geeft minder kans op een miskraam, op een gezondere kroost en neigt ook naar meer bevredigende seks en een gelukkigere relatie. Maar bij gebruik van de pil knoei je met je hormoonbalans en daardoor verandert je aantrekkingskracht naar een potentiële partner die genetisch meer gelijkend is op jou.

2. Feromonen maken ons aantrekkelijk voor een potentiële partner. Ze werken als een soort ‘liefdesdrankje’ als ze worden vrijgegeven en zorgen voor meer aantrekkingskracht. Studies tonen echter aan dat de pil de productie van die feromonen vermindert en soms zelfs stopt. Dat kan dan weer negatieve gevolgen hebben voor je romantische en seksuele leven.

3. Als je besluit om met de pil te stoppen, verandert ook je geurwaarneming. Het zou dus best kunnen dat je na verloop van tijd je niet meer aangetrokken voelt tot je partner en op zoek gaat naar iemand anders.

4. De pil onderdrukt je seksuele drang. De geslachtsdrift van een vrouw zou rond de eisprong moeten pieken, maar de pil voorkomt dat dit gebeurt. De pil halveert de testosteronproductie van vrouwen waardoor de goesting voor seks vermindert. Als je besluit om met de pil te stoppen, verandert ook je geurwaarneming. Het zou dus best kunnen dat je na verloop van tijd je niet meer aangetrokken voelt tot je partner en op zoek gaat naar iemand anders.

5. De pil kan ook je humeur beïnvloeden en een slecht humeur werkt niet bevorderend voor je libido. Om in de seksuele stemming te komen, zal je dus af en toe meer moeite moeten doen.

6. Tot slot lijdt je huid ook onder het gebruik van de pil. Hormonen zijn een van de onderliggende oorzaken van puistjes of acne. Hoe lager je hormoonlevel, hoe kleiner de kans op acne. Hoe hoger, hoe meer. Maar hoe kan je dan je hormoonlevel dan verlagen? Wel, heel simpel, met seks.

Gezocht: een passionele zomer zonder acne

Uiteraard is het niet de bedoeling dat vrouwen en masse stoppen met anticonceptie, integendeel. Het is uiteraard belangrijk om jezelf te beschermen, maar voor acne te verminderen en te voorkomen is de pil niet de beste oplossing. Er zijn tal van andere oplossingen, maar er is er eentje die die erboven uitsteekt: seks. Geslachtsgemeenschap zou blijkbaar tal van voordelen voor je huid hebben. Een ideale win-winsituatie voor deze zomer, toch?

- Regelmatig seks hebben is goed voor je huid. Het maakt ze stralend omdat je hormonen onder controle blijven. En een evenwichtige hormoonbalans is bevorderend voor een egale huid.

- Ook een goede mood draagt bij aan een mooie huid. Ontspan dus voldoende! We worden allemaal blij van een beetje zon en de zomer geeft ons in het algemeen ook een goed gevoel. Zonnestralen beïnvloeden trouwens ook je stemming. De productie van serotonine, ook wel het gelukshormoon, wordt rechtstreeks beïnvloed door zonlicht.

- Een beetje zon is goed maar te veel zon is dan weer schadelijk voor je huid. “Zowel de zon als onder de zonnebank gaan doen je opperhuid verdikken, waardoor ze een gunstig effect op je huid lijken te hebben, maar ze maken de uitgang van de talgklieren te nauw, met een verstopping als mogelijk gevolg, waarop dan acne kan volgen”, aldus dermatoloog Thomas Maselis. Geniet dus van het heerlijk zonnetje, maar smeer voldoende zonnecrème en zoek tijdig de schaduw op.

- Warme temperaturen stimuleren ook de bloedsomloop en de transpiratie. Meer transpiratie kan helpen bij het vrijmaken van de huidporiën. Zorg na het transpireren er wel altijd voor dat je je huid reinigt met lauwwarm water.

- Last but not least, een huidflora in evenwicht. De huidflora, het laagje bacteriën dat op je huid zit, heeft ook een grote invloed op de vorming van acne symptomen. “Als je huidflora in evenwicht is, heeft acne weinig tot geen kans om door te breken. Maar toch beschadigen we erg vaak onze flora door alledaagse producten te gebruiken. Vele klassieke producten doden niet alleen de slechte bacteriën maar ook de goede, terwijl deze essentieel zijn voor een mooie, gezonde huid. Sta dus stil bij de keuze van je verzorgingsproducten. Onze producten bijvoorbeeld zijn gebaseerd op goede bacteriën die de slechte bacteriën effectief bestrijden en je huidflora beschermen, versterken en herstellen”, aldus Claes.