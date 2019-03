De pil gebruiken én toch zwanger worden: nieuwe studie ontdekt hoe het komt Liesbeth De Corte

14 maart 2019

10u12

Wie niet zwanger wilt worden, gebruikt een anticonceptiemiddel. Punt. Zo simpel is het. Alhoewel: af en toe gebeurt het toch dat een vrouw in verwachting is, ook al slikt ze de pil of heeft ze een spiraal. Hoe kan dat?

Eerst en vooral: wie anticonceptiemiddelen gebruikt, heeft altijd een ieniemienie petieterige kans om zwanger te worden. Hoe dat komt, was lange tijd niet duidelijk. Vaak werd gedacht dat vrouwen die onverwacht en ongepland een kind verwachten, hun anticonceptiemiddel fout hadden gebruikt. Maar wetenschappers van de University of Colorado Anschutz Medical Campus hadden zo’n donkerbruin vermoeden dat er iets anders aan de hand is. En nu bevestigt een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het tijdschrift Obstetrics & Gynecology, dat ze gelijk hebben.

Wat dan wel de boosdoener is? Een gen, dat de werkzame stoffen in anticonceptiemiddelen afbreekt. Daar zijn de wetenschappers achtergekomen na een onderzoek bij 350 vrouwen met een anticonceptiestaafje. Dat is een klein staafje in de bovenarm dat hormonen afgeeft aan je lichaam. Die hormonen voorkomen dat de eisprong plaatsvindt, zodat je niet zwanger kunt raken.

Zowat 5% van de vrouwen is drager van het specifieke gen, genaamd het CYP3A7*1C-gen. Het probleem bij dit gen? Het produceert het CYP3A7-enzym. “Dat enzym breekt de hormonen - die afgescheiden worden door het staafje - af. Daardoor lopen vrouwen meer risico om toch zwanger te raken. Dat is zeker het geval als ze anticonceptiemiddelen gebruiken met een lage dosis hormonen”, legt hoofdauteur Aaron Lazorwitz.

Dat is een heel belangrijke ontdehet feit dat ze een anticonceptiemiddel gebruikte, gingen we er altijd van uit dat het haar eigen schuld was. Dit onderzoek toont aan dat we beter naar onze patiënten moeten luisteren. Wie weet liggen haar genen aan de oorzaak”, besluit de wetenschapper.