Exclusief voor abonnees De penisperikelen: alles wat je altijd al wilde weten over het mannelijke lid Els De Pauw

03 augustus 2019

11u05

Bron: Goed Gevoel 3 Fit & Gezond Wie er een bezit, staat er wellicht niet zo vaak bij stil. Toch is de werking van de penis hoogst intrigerend. Hoe komt het dat een penis stijf kan worden? Dat ballen stijgen en dalen? En wat is een Spaanse kraag? Welkom in de wondere wereld van het mannelijk lid – met commentaren van twee excellente penisproffen!

Geen dubbelzinniger fenomeen in het mannelijk lichaam dan de penis. Niet alleen wordt een man dankzij zijn penis verlost van zijn plas, hij kan er ook zijn nageslacht mee maken. Het meestbesproken kenmerk is de lengte. Tijdens de puberteit groeit de penis, maar niet alle penissen worden even groot. De lengte verschilt van man tot man en kan onzekerheid en droefenis teweegbrengen. Het blijkt een lotje uit de loterij. Volgens uroloog Piet Hoebeke wordt de lengte van ’s mans penis louter bepaald door het DNA. In zijn recente boek De penis schrijft Hoebeke: “Als ­mannen zich afvragen waarom hun penis er zus of zo uitziet, ligt het antwoord meestal in het DNA dat ze meekregen van hun ouders. Heb je een relatief kleine piemel? Dan is de kans groot dat je vader in zijn broek evenmin een indrukwekkend kanon zitten heeft.”

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis