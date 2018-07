De origineelste plaatsen waar je deze zomer yoga kan doen Redactie

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Yoga staat bij velen als vaste wekelijkse afspraak in de agenda. Meestal gaan deze sessies door in een muf lokaal, maar deze zomer komt daar verandering in. Yogi’s rollen hun mat uit in openlucht op de meest unieke plekken in Vlaanderen.

Yoga op het strand

De wind in je haren, de zilte geur van de zee en het geluid van de golven, er is geen meer ontspannende plek om aan yoga te doen dan de kust. Honderd beginnende of gevorderde yogi’s worden op 20 juli uitgenodigd aan het Q-Beach House om tot rust te komen op de yogamat. Lessen worden gegeven door bekende Vlaming en yogi Nina De Man. Na de yogasessie staat een gratis, verfrissend drankje op je te wachten in het Q-Beach House. Praat na over de unieke ervaring die je had terwijl QMusic voor de sfeervolle muziek zorgt. Vergeet je matje niet.

Waar: Q-Beach House, Kemmelbergstraat, 8400 Oostende

Wanneer: 20/07/2018 08:00 - 11:00

Kostprijs: €15 pp incl. gratis drankje

Yoga in het park

Ga een stressloze zomer tegemoet dankzij de wekelijkse yogasessies in het Brilschanspark van Berchem. Van juni tot augustus verzamelen zowel startende als gevorderde yogi’s elke donderdag van 20u tot 21u in het park. Professionele lesgevers van het Ananda Yogacentrum verzorgen de lessen. Jong en oud zijn welkom om te proeven van de vele voordelen die yoga te bieden heeft. Breng je eigen matje mee.

Waar: Brilschanspark, Grotesteenweg, 2600 Berchem

Wanneer: 5 juni tot en met 30 augustus. 20:00 tot 21:00

Kostprijs: gratis

Zonder inschrijving

Yoga in de stad

Het stadsleven is een erg drukke bedoening. Iedereen heeft een goedgevulde agenda en gaat van de ene werkmeeting naar de andere. We lopen onszelf soms voorbij. Probeer tijdens de zomer even tot rust te komen met een gratis yogasessie in het centrum van Brussel. Op 29 augustus is iedereen welkom in Parckfarm op de site van Thurn & Taxis onder de brug van de Jubelfeestlaan. Maak kennis met yoga tijdens een openluchtsessie in de stad. Iedereen is welkom. Yogamatjes worden voorzien.

Waar: Parckfarm op de site van Thurn & Taxis, 1000 Brussel

Wanneer: 29/08/2018 12:00 – 13:00

Kostprijs: gratis

