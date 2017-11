De nieuwe dieettrend is jezelf uithongeren en het ‘biohacking’ noemen Timon Van Mechelen

Fit & Gezond Hoge piefen in Sillicon Valley zijn massaal aan het vasten geslagen, om zo hun mentale en fysieke capaciteiten te verhogen en gewicht te verliezen. De methode van 4 à 5 dagen normaal eten en jezelf dan 2 à 3 dagen uithongeren, wordt Biohacking genoemd. Verschillende experts waarschuwen nu voor deze gevaarlijke dieettrend.

Er zijn verschillende studies die aantonen dat vastendiëten zoals het populaire 5:2 dieet wel degelijk werken. Ze leiden tot gewichtsverlies, tackelen diabetes en ze verlagen het risico op hart- en vaatziekten. Twee dagen per week je calorieën drastisch terugschroeven en de rest van de week normaal eten, zou daarnaast ook de hersenen stimuleren. Bovendien is het ook nog eens een stuk beter haalbaar dan de hele week moeten diëten en calorieën tellen, waardoor veel mensen het langer kunnen volhouden.

Phil Libin, voormalig CEO van Evernote en huidig CEO bij All Turtles, vertelde aan The Guardian dat regelmatig vasten hem “een betere baas” maakt en “dat het een van de belangrijkste dingen is die hij ooit al verwezenlijkt heeft in zijn leven”. Ook de CEO van Nootrobox Geoffrey Woo is fan. Eerder dit jaar laste hij samen met 100 collega’s een vastenperiode in, en dat blijft hij volhouden. “Ik vast standaard 36 uur per week, en trek dat op naar drie dagen per week zo’n vier keer per jaar.”

Het vastendieet bereikte in 2014 al een piek toen heel wat celebrities erover vertelden. Onder andere Miranda Kerr en Jennifer Anniston uitten zich al fan van het 5:2 dieet. Maar pas toen neurowetenschapper Mark Mattson recent de TED talk genaamd ‘waarom vasten je brein stimuleert’ hield, gingen ook de hoge figuren in Sillicon Valley (een regio in Californië waar veel technologiebedrijven gevestigd zijn) overstag. Onder de naam biohacking dan.

Wat is het verschil tussen biohacking en andere vastendiëten?

Biohacking is eigenlijk een extreme vorm van vastendiëten zoals het populaire 5:2. In plaats van 5 dagen normaal eten en 2 dagen minder, eet je bij biohacking niets en dat vaak zelfs 3 dagen per week. Wel mag je water, koffie en thee blijven drinken. Deze extremere vorm moet het effect van het vastendieet vergroten, en dan vooral het effect op je hersenen.

Werkt het ook echt?

Wel, geloof het of niet, maar studies ondersteunen wel degelijk de voordelen van biohacking. Uit een recent onderzoek van de universiteit van Stanford bleek bijvoorbeeld nog dat wie aan vasten doet, beter scoort op geheugentesten, meer neuronen ontwikkelt in de hersenen en bovendien zelfs minder kans maakt op neurodegeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Wat zijn de risico’s?

Een paar dagen per week vasten mag dan zijn voordelen hebben, toch waarschuwen diëtisten dat de langetermijneffecten ervan nog niet grondig genoeg onderzocht zijn en dat er veel nog niet geweten is over dit soort diëten. Er zijn zelfs diëtisten die het ten stelligste af raden. Zo vertelt Jo Travers aan The Independent dat “het menselijk lichaam voedingstoffen nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren. Als je die lang niet binnenkrijgt, kan dat ernstige gevolgen hebben. Je lichaam begint dan immers spieren te verbranden, omdat het energie nodig heeft om te kunnen overleven. Door te vasten, pleeg je dan ook niet alleen roofbouw op je lichaam, je komt er uiteindelijk zelfs van bij omdat je spieren nodig hebt om energie te verbranden.”

Hoe het ook zij, sowieso wordt aangeraden om altijd eerst te overleggen met een diëtiste of voedingsspecialiste voor je begint te vasten. En bij een verleden met eetstoornissen, angstaanvallen of andere medische condities wordt biohacking altijd afgeraden.