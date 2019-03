De lucht in huis gezond houden doe je zo MV

12 maart 2019

15u52 0 Fit & Gezond Met deze grauwe dagen kruipen we allemaal terug meer binnen. Gezellig Netflixen in de zetel. Maar wist je dat er een luchtje zit aan de lucht in je huis? Binnenlucht kan soms zelfs meer vervuild zijn dan de lucht buiten. En daar kan je je behoorlijk loom en ziek door gaan voelen. We zetten even op een rij hoe je de lucht in huis gezond kan maken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte eerder bekend dat luchtvervuiling, met name fijnstof, verantwoordelijk is voor 4,2 à 4,5 miljoen extra doden per jaar. In een studie, die vandaag verschijnt in het wetenschappelijke vakblad European Heart Journal, tonen Duitse onderzoekers aan dat dat cijfer dubbel zo hoog ligt. Fijnstof eist zelfs meer doden dan tabak, zo blijkt uit het onderzoek.

Het gros van de fijnstofuitstoot komt van de verbranding van fossiele brandstoffen. Maar bij het bakken van vlees en groenten komt eveneens fijnstof vrij dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De minuscule deeltjes kunnen zelfs nog uren blijven hangen in de keuken. We geven tips hoe je je huis gezond houdt.

Wat doet vuile lucht met je gezondheid?

Op allerlei manieren heeft vervuilde lucht een invloed op je conditie. Vuile lucht geeft meer kans op infecties. Je slaapt slechter, bent meer verkouden, hebt een verstopte neus, je krijgt last van huidproblemen en in erge gevallen hou je er een allergie of astma aan over. Het is dus meer dan belangrijk om ook de lucht in je huis te zuiveren.

Hoe zuiver je de lucht in huis?

1. Ventileer elke dag. Winter en zomer. Je hoeft natuurlijk niet de hele dag het raam open te zetten, dat is niet meteen energiezuinig. Maar een slaapkamer verlucht je bijvoorbeeld het beste 15 minuten na het opstaan en dan nog eens 15 minuten net voor het slapengaan. Ook in de living zet je best af en toe een raam of deur open.

2. Hou je huis schoon en verwijder wekelijks stof van grote oppervlaktes. Denk ook goed na over je beddengoed, dat verschoon je het liefst elke week. Stofzuig ook je matras tussendoor.

3. Gebruik altijd een goede afzuigkap als je kookt. Vult de keuken zich met dampen (bijvoorbeeld als je iets gaat grillen, wokken of frituren), dan open je best even een raam.

4. Gebruik enkel gezonde en verantwoorde manieren om de lucht te verfrissen zoals etherische olie en zet niet teveel geurkaarsen.

5. Haal veel groen in huis! Planten zuiveren de lucht de hele tijd door. Helaas kunnen ze niet alles aan, je zou al in een heuse jungle moeten leven om je lucht perfect gereinigd te krijgen.

6. Als je ventileert, dan doe je dat het beste aan de achterkant van je huis en niet aan de straatkant als je in een drukke straat woont. ’s Morgens vroeg is de luchtvervuiling het minste.

7. Woon je in een oud, vochtig huis of woon je aan een drukke baan? Dan kan het nuttig zijn om te investeren in een luchtreiniger die op mechanische wijze de lucht in je huis ventileert. Gebruik het toestel in ruimtes waar je vaak vertoeft. Het is ook ideaal om de lucht en temperatuur in een kinderkamer gezond te houden.