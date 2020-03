De kunst van de regels: hoe hormonen je huid beïnvloeden

Het is alsof iemand je onderbuik permanent in een venijnige houdgreep klemt. Je voelt je opgeblazen, hebt pijnlijke borsten en vooral trek in pizza of hamburgers – of beide. Tot overmaat van ramp is al die ellende overduidelijk te zien in de spiegel. En een ongeluk komt nooit alleen, want zodra de rode vlag waait, moet ook die mooie huid eraan geloven. Toeval? Niet als je weet dat de huid zich om de 28 dagen vernieuwt, de duur van de gemiddelde menstruatiecyclus. Dat heeft alles te maken met de heilige drievuldigheid der hormonen – oestrogeen, testosteron en progesteron. Gedurende onze cyclus neemt het ene hormoon af en het andere toe. Daardoor raakt de natuurlijke balans verstoord, en krijgen we een huid die nu eens vet en onzuiver is, dan weer droog en gevoelig.

Slagveld ongesteld

“Ongesteld zijn is inderdaad altijd een beetje chaos”, steekt dermatologe Solange Lintermans ons een hart onder de riem. Net voor de menstruatie maakt de huid een soort van apocalyps door: de hoeveelheid oestrogeen daalt, terwijl de aanmaak van progesteron en testosteron piekt. Het eerste maakt de huid gevoeliger, het tweede veroorzaakt meer acne en puistjes. Hét recept voor een huid die snel geïrriteerd is, maar tegelijkertijd kampt met onzuiverheden en pukkels. “De eerste vier dagen van je regels zijn het ergst”, zegt Lintermans. “Daarna gaat de hoeveelheid oestrogeen weer naar omhoog.” Na regels komt zonneschijn, zeg maar. De volgende tien dagen – waarin de nieuwe eicel rijpt en je in je vruchtbare periode bent – bereikt oestrogeen een piek en is je huid op haar mooist. Gezond, vol, soepel en met een mooie glow. Niet zo vreemd dus dat we steeds vaker producten zien opduiken die afgestemd zijn op onze cyclus. Zo bedacht het Amerikaanse merk Knours een zogenaamde Period Bliss Set, bedoeld om opstoten van hormonale acne tijdens de maandstonden aan te pakken. In Europa is het Franse Typology het eerste merk dat met iets soortgelijks komt. Zij lanceerden Woman, een verzorgingsset bestaande uit vier serums die elk overeenkomen met een andere week in onze cyclus. Slimme marketing? Misschien. “Al is een aangepaste verzorgingsroutine niet per se onzin”, vindt Solange Lintermans. “In feite draait het om de juiste verzorging op het juiste moment. Door onze cyclus beter te begrijpen, krijgen we ook meer inzicht in de huid en kunnen we andere en betere keuzes maken qua huidverzorging. Zo kunnen we op termijn zelfs bepaalde huidproblemen voorkomen.” Klinkt veelbelovend. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk?

DAG 1-5

Menstruatie

Je cyclus begint op de eerste dag van je menstruatie. ­Meteen een slechte periode, meestal heb je nog enkele resterende puistjes van de week voordien. Bovendien maakt je lichaam weinig oestrogeen aan, waardoor de huid moeite heeft om vocht vast te houden en er doffer uitziet.

Tip: Gebruik verzorgende producten die hydrateren en beschermen zonder vet te zijn. Vermijd agressieve behandelingen en blijf weg van sterke scrubs of peelings. De huid is in deze fase zo gevoelig dat ze snel reageert.

DAG 6-11

Folliculaire fase

Vóór de ovulatie geven de hersenen een follikelstimulerend hormoon (FSH) af, waardoor er in de eierstok follikels rijpen. Die maken het hormoon oestrogeen aan, wat ervoor zorgt dat de baarmoeder zich klaarmaakt voor de komst van een bevruchte eicel, maar ook dat de huid er steeds beter gaat uitzien. Al na een paar dagen heb je een mooie glow.

Tip: De huid is sterk en kan makkelijk ingrediënten opnemen. Het ideale moment om verzorgingsproducten met actieve ingrediënten te gebruiken. Een peeling, serum vol antioxidanten of een verzorgend masker: het kan allemaal!

DAG 12-15

Ovulatie & vruchtbare dagen

Rond de Dag van de Onafhankelijke Eicel bereiken de oestrogeenlevels een piek. De huid straalt én de productie van collageen, elastine en hyaluronzuur krijgt een boost. De huid houdt beter vocht vast en ziet er gezonder en voller uit. Verder neemt door de stijging van oestrogeen ook de bloedcirculatie toe. Hallo, gezonde blos.

Tip: Momenteel is je huid op haar best. Dankzij oestrogeen heb je een gladdere huid, minder talgsecretie – en dus minder onzuiverheden – én je huid straalt meer. Gebruik producten met peptiden of retinol om die glow vast te houden.

DAG 16-28

Luteale fase

Het achtergebleven follikel maakt progesteron aan om de baarmoeder voor te bereiden op de innesteling. Daardoor wordt de huid langzaamaan vetter, ontstaan er meer zwarte puntjes en duiken de eerste pukkeltjes op. Na een tijdje neemt die progesteronproductie weer af, en krijgt testosteron de overhand. Die zal de talgklieren activeren, en zorgt voor die typische hormonale acne.

Tip: Een kleimasker kan helpen om onzuiverheden te verwijderen, salicylzuur gaat puistjes te lijf en helpt bacteriën te bestrijden. Focus vooral op een milde reiniging die vuil en sebum verwijdert.

Geen kopzorgen

Wanneer de hoeveelheid oestrogeen daalt en progesteron en testosteron de hoogte ingaan, wordt ook het haar vetter en de hoofdhuid gevoeliger. Ook de groeifase kan vertragen. Gebruik tijdens deze periode een shampoo die het haar grondig reinigt zonder de hoofdhuid verder te irriteren, en gebruik eventueel een extra verzorgingsproduct voor de scalp.

Anticonceptie

Wat als je aan de pil bent? Afhankelijk van welke anticonceptie je gebruikt, zal je de veranderingen in je huid voor een stuk nog steeds waarnemen. “Al kan anticonceptie zelf ook een verschil maken”, zegt de dermatologe. “In de meeste gevallen zal de pil puistjes net bestrijden. De moderne anticonceptiepillen bevatten vaak antiandrogene eigenschappen, waardoor je vaak minder last hebt van pukkels. Een hormoonspiraaltje kan acne soms verergeren, omdat het die hormonen niet bevat. Een koperspiraal heeft in principe geen invloed.”

