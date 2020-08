De koelcel van Colruyt en 7 andere verrassende plekjes om verkoeling te zoeken Nele Annemans

06 augustus 2020

09u04 12 Fit & Gezond Met de aanhoudende hitte is het voor velen zoeken naar wat verkoeling. Geen zwembad of airconditioning in de buurt? Ook op deze plekken is het heerlijk fris.

Koelcel van Colruyt

Heel het jaar door is het er te koud om te vertoeven, maar nu met stip op een de plek waar we het liefst zouden willen zijn: de koelcel van Colruyt. Want met temperaturen die schommelen tussen de 3 en 7 graden Celsius is de afkoeling er verzekerd. Twee jaar geleden werd er zelfs een heus Facebookevenement aangemaakt om allemaal samen te gaan afkoelen in de koelcel van een lokale Colruyt tijdens de aanhoudende hitte in juli.

Kathedraal

Ook in kerken en kathedralen is het nu heerlijk koel. Zo bedraagt de gemiddelde temperatuur er tussen de 5 en 10 graden Celsius, die verhoogd kunnen worden tot 16 graden Celsius tijdens vieringen. Wordt het er te warm, kan er immers onherstelbare schade ontstaan aan bepaalde interieurelementen.

Bioscoop

Een plek waar nog veel mensen naartoe trekken als het zo warm is, is de bioscoop. Normaal daalt het aantal bezoekers fors tijdens de zomermaanden maar met de aanhoudende warmte zien veel filmzalen net een stijging van de bezoekersaantallen.

Kelder

Je merkte afgelopen nachten vast al dat de bovenverdieping altijd warmer is dan je benedenverdieping. Dat komt doordat warme lucht stijgt. In een kelder is het meestal heerlijk fris.

De noordkant van je huis

Naast je kelder, is het in de noordkant van je huis altijd koeler. Daar komt de zon namelijk nooit waardoor het er kouder is dan op andere plekken in je huis.

Bos

Uiteraard is het in een bos nu ook fijner vertoeven dan op andere plaatsen. Doordat de zonnestralen er amper doorkomen, voelt het er immers een pak koeler aan.

Sportschool

Niet meteen het eerste waar je aan denkt bij tropische temperaturen, maar in een fitnessclub is het vaak ook een stukje frisser dan buiten. Is die van jou nog open? Dan is deze plek ideaal als je toch nog wat wil bewegen op een snikhete dag.

Badkamervloer

Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar ook de koude tegels van je badkamervloer zijn ideaal om even verkoeling te zoeken.